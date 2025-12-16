Detenidos tres hombres en Molina de Segura por robos con violencia tras concertar citas con mujeres a través de apps de contactos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Molina de Segura a tres personas como presuntas autoras de tres delitos de robo con violencia e intimidación, además de detención ilegal, cometidos mediante un modus operandi basado en citas concertadas a través de aplicaciones de contactos.

Según la investigación, las víctimas contactaban con una mujer para mantener encuentros previamente acordados y se desplazaban hasta un domicilio de la localidad. Una vez en el interior de la vivienda, aparecían dos hombres que, armados con cuchillos, intimidaban a las víctimas para sustraerles dinero y efectos personales, principalmente teléfonos móviles.

En uno de los robos los asaltantes se apoderaron de un teléfono móvil valorado en unos 1.500 euros

Las pesquisas policiales se iniciaron tras las denuncias presentadas por los perjudicados. En uno de los casos, una de las víctimas fue obligada a acompañar a los asaltantes hasta un cajero automático, donde tuvo que extraer 500 euros de su cuenta bancaria. En otro de los hechos, los autores se apoderaron de un teléfono móvil valorado en unos 1.500 euros.

Las numerosas diligencias practicadas por los agentes permitieron identificar plenamente a los tres implicados y establecer un dispositivo policial que culminó con su localización y detención.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Molina de Segura, que decretó el ingreso en prisión de los tres presuntos responsables. La investigación continúa abierta para localizar a posibles nuevas víctimas relacionadas con estos hechos.