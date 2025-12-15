Detienen a un matrimonio en Ceutí por vender drogas donde vivían sus hijos menores de edad

Un matrimonio ha sido detenido por supuesto tráfico de drogas desde la casa donde convivían con sus hijos menores de edad.

Los sujetos, un hombre y una mujer de 44 y 41 años, utilizaban su domicilio familiar como punto de venta. Según indicó la Guardia Civil a través de nota de prensa, "distribuían varios tipos de sustancias tóxicas a consumidores de la Vega Media".

También han informado de que en la vivienda se incautaron una plantación de cannabis, 15 kilos de cogollos de marihuana envasados y dispuestos para su venta, 40 dosis de cocaína, 2.000 euros, una escopeta del calibre 12 municionada, abundante munición y otra arma de aire comprimido. En la planta baja vendían la droga, mientras que en la superior tenían la plantación.

De acuerdo a lo difundido por la Guardia Civil, el punto de venta funcionaba las 24 horas y en horario nocturno pasaban la mercancía a través de la ventana del dormitorio de la pareja.

El sitio fue descubierto al descubrir que a la casa acudían numerosos clientes del propio municipio e incluso de otros cercanos como Alguazas, Lorquí, Archena y Molina de Segura.

La denominada por la Guardia Civil como operación ‘Rufera’ ha dejado a estos dos detenidos en el calabozo por la presunta autoría de los delitos de tráfico de droga y tenencia ilícita de armas.