Tráfico de drogas
Detienen a 18 personas con más de 80 kilogramos de marihuana en fase de secado
Los supuestos traficantes tenían plantaciones en varios municipios de la Región y pretendían distribuir dentro y fuera de España
Dieciocho personas han sido detenidas por presunto tráfico de drogas. Los sujetos contaban con varios inmuebles ubicados en los municipios de Murcia, Alcantarilla y Librilla, que estaban siendo utilizados para el cultivo y desarrollo de plantaciones de marihuana.
Los establecimientos se utilizaban para el cultivo y para el secado de "importantes cantidades de cogollos de marihuana", según señaló la Policía Nacional a través de una nota de prensa. En concreto, más de 80 kilogramos de cogollos de marihuana en su fase final de secado, preparados para su posterior venta y distribución a nivel nacional o internacional. También, según informaron, se encontraron dos plantaciones de marihuana en un avanzado estado de floración.
Explican que el mantenimiento de estas plantaciones estaba siendo realizado mediante enganches fraudulentos a la red eléctrica sin ninguna medida de seguridad, por lo que existía un notable riesgo de incendio por sobrecarga o cortocircuito derivados de la inestable e insegura conexión eléctrica realizada.
Finalmente, fueron detenidas 18 personas relacionadas con estas plantaciones y secaderos de marihuana, siendo puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, permaneciendo abiertas las investigaciones para poder determinar la posible implicación de más personas.
