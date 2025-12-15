Detienen a 18 personas con más de 80 kilogramos de marihuana en fase de secado

Dieciocho personas han sido detenidas por presunto tráfico de drogas. Los sujetos contaban con varios inmuebles ubicados en los municipios de Murcia, Alcantarilla y Librilla, que estaban siendo utilizados para el cultivo y desarrollo de plantaciones de marihuana.

Los establecimientos se utilizaban para el cultivo y para el secado de "importantes cantidades de cogollos de marihuana", según señaló la Policía Nacional a través de una nota de prensa. En concreto, más de 80 kilogramos de cogollos de marihuana en su fase final de secado, preparados para su posterior venta y distribución a nivel nacional o internacional. También, según informaron, se encontraron dos plantaciones de marihuana en un avanzado estado de floración.

Explican que el mantenimiento de estas plantaciones estaba siendo realizado mediante enganches fraudulentos a la red eléctrica sin ninguna medida de seguridad, por lo que existía un notable riesgo de incendio por sobrecarga o cortocircuito derivados de la inestable e insegura conexión eléctrica realizada.

Finalmente, fueron detenidas 18 personas relacionadas con estas plantaciones y secaderos de marihuana, siendo puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, permaneciendo abiertas las investigaciones para poder determinar la posible implicación de más personas.