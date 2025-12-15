FUEGO EN LA CAPITAL
Desalojada la Torre Foster de Madrid tras un pequeño incendio en el sótano
Las llamas, que brotaron al incendiarse un trasformador, no han dejado heridos de ninguna consideración
Javier Niño González
Fuego en el corazón de Madrid. La Torre Foster, uno de los grandes bloques de la zona financiera de las Cuatro Torres, ha sido evacuada preventivamente en la mañana de este lunes. El incidente en el edificio ubicado en el paseo de la Castellana de la capital se produjo alrededor de las 09:30 horas, posiblemente tras arder un transformador eléctrico ubicado en el sótano,.
Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Madrid, que ya han logrado extinguir las llamas y ventilar el humo. El suceso no ha dejado ni heridos ni intoxicados por inhalación de humo, si bien ha asustado a los trabajadores, que se han visto obligados a abandonar el edificio tras interrumpirse el suministro eléctrico para evitar males mayores.
En estos momentos, tanto bomberos como los servicios de seguridad de la torre se encuentran limpiando la zona y asegurando el edificio para que sea segura la vuelta al edificio.
Moeve, la principal compañía que tiene sus oficinas centrales en la Torre Foster, ha explicado en redes que el desalojo se ha producido "como medida de precaución" ante el fallo eléctrico. "Estamos trabajando con la propiedad del edificio para reestablecer las instalaciones y recuperar la actividad lo antes posible, salvaguardando en todo momento la seguridad de las personas", añade la empresa.
- Matan a un hombre de una puñalada durante una pelea en la calle en Lo Pagán
- Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
- El paso de la borrasca Emilia, en directo: se complica el estado de varias carreteras de la Región
- El cirujano encarcelado por violar a una paciente en Murcia, 'muy tranquilo' en su celda compartida y sin protocolo antisuicidio
- Almendricos se convierte en la primera pedanía de Lorca en contar con sala de estudio 24 horas
- La Región de Murcia, en vilo por la borrasca Emilia: la Comunidad activa el plan antiinundaciones
- Investigan si hay más víctimas del cirujano detenido por violar a una paciente anestesiada en Murcia
- El Sabadell desacelera al Real Murcia