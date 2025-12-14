La casi desaparición del dinero en efectivo y las alarmas frenan los robos en viviendas y comercios de la Región

Un total de 3.273 robos con fuerza en establecimientos se denunciaron en los nueve primeros meses del año en la Región de Murcia, lo que supone un descenso del 15,8% respecto al mismo periodo del pasado 2024, cuando se registraron 3.886 asaltos similares. Asimismo, constan 2.519 robos con fuerza en domicilios, frente a los 3.015 que aparecen en los datos de 2024.

Así se desprende del Balance de Criminalidad, publicado por el Ministerio de Interior, documento que también revela que, de enero a septiembre de 2025, hubo 1.669 robos con violencia o intimidación, un 4,1% más que en el tercer trimestre del año anterior.

En el informe del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no aparece (puesto que aconteció en noviembre) un robo que acabó en homicidio: el de Carmelina, vecina de 89 años de Puente Tocinos, que acabó falleciendo en el hospital al no lograr sobreponerse a las lesiones que le causaron los dos individuos que le pegaron un tirón de la cadena que llevaba al cuello y huyeron. Se trata del peor robo con violencia ocurrido en la Comunidad murciana en lo que va de año, puesto que costó la vida a una mujer.

Unos días antes, en la ciudad de Cartagena, un sujeto degolló a un vecino que estaba sacando efectivo de un cajero. El hombre sobrevivió y el delincuente fue arrestado unos días después.

La casi desaparición del dinero en metálico (cada vez más gente paga con tarjeta o con el móvil) y la proliferación de sistemas de alarmas, tanto en negocios como en domicilios particulares, pueden explicar que los robos en viviendas y comercios estén bajando, explican fuentes policiales.

El que los objetos codiciados que conforman el botín se puedan rastrear cada vez mejor (con el IMEI, por ejemplo) también logra disuadir a los amigos de lo ajeno, apuntan las mismas fuentes.

En la Comunidad «se dibuja un escenario en el que parece que los delitos clásicos contra el patrimonio descienden, pero la violencia contra las personas crece en frecuencia e intensidad, especialmente en zonas urbanas que son nuestro ámbito de actuación y en determinadas franjas temporales», indica a este diario Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región de Murcia.

Rodríguez concreta que «entre los factores que explican el descenso delictivo en el ámbito patrimonial» en la Comunidad destaca «la generalización de sistemas de alarma y seguridad privada en hogares y comercios siguiendo la tendencia nacional de adquisición de estos dispositivos».

Los sistemas de alarma son, en muchas ocasiones, los que avisan a la Policía de que se está cometiendo un delito. Los ladrones que optan por asaltar una empresa suelen hacerlo cuando la misma está cerrada, dado que, a priori, no tienen intención de causar daños personales.

Asimismo, el responsable del SUP apunta a una «mayor digitalización bancaria y desaparición progresiva del efectivo, lo que reduce oportunidades delictivas clásicas».

Los ladrones no se arriesgan a entrar en una casa en la que no puedan encontrar nada, destacan agentes de la Región. Si asaltan una, es porque previamente han comprobado que en su interior hay objetos de valor. En este sentido, se ha detectado, comentan los policías, un repunte en los ilícitos cometidos por familiares o empleados de hogares que saben que en esa casa hay joyas o dinero.

No obstante, lo que más frena a los delincuentes es «el trabajo preventivo de la Policía Nacional mediante el incremento de la presencia, dispositivos especiales, y el trabajo de los grupos de investigación de Policía Judicial con un alto índice de efectividad, apoyados por los grupos de la Científica, con altas tasas de identificación de autores por diversos métodos», recalca Rodríguez.

"Conflictividad social"

El ratero que roba un móvil o da un tirón de un bolso por la calle no es un delincuente profesional que ha sometido a su víctima a una vigilancia intensiva para poder perpetrar el ilícito: es un sujeto que actúa si ve que tiene oportunidad de sustraer de forma sencilla un objeto al que sacarle rentabilidad, subrayan policías de la Región.

De ahí que este tipo de individuos se muevan como pez en el agua en las aglomeraciones: con mucha gente a la vez en un sitio, tienen más probabilidades de llevarse una cartera o un teléfono sin que su legítimo dueño se percate; y, si lo hace, sin que tenga opción de reconocer al ladrón.

A la hora de analizar las causas del repunte en la Comunidad de este tipo de asaltos violentos, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región significan que el incremento va ligado a una «mayor conflictividad social y aumento de situaciones de alta tensión en el ámbito público, como podemos ver diariamente en los informativos con agresiones en todos los ámbitos de la sociedad».

A este respecto, desde el SUP aluden a otros delitos y ponen el acento en que se ha notado un «incremento de las agresiones especialmente impulsivas, relacionadas con ocio nocturno, consumo de alcohol y drogas», así como un . «incremento sostenido de denuncias por agresiones sexuales, influido también porque hay una mayor conciencia social y menor tolerancia al silencio».

«Menos delitos patrimoniales, más violencia directa contra las personas y más ciberdelincuencia». Es el resumen que efectúan desde el colectivo policial. «Por ello, exigimos refuerzos inmediatos, planificación realista, preventiva, planificada con suficiente antelación y medios adecuados para que las plantillas puedan responder con seguridad a un escenario delictivo cada vez más complejo y violento», recalca el SUP, que aprovecha para reivindicar «el reconocimiento como profesión de riesgo para los policías que cada día se exponen en este escenario cada vez mas violento».