Investigan si hay más víctimas del cirujano detenido por violar a una paciente anestesiada en Murcia

La Justicia investiga si hay más víctimas del cirujano detenido y encarcelado por, presuntamente, violar a una paciente que se encontraba bajo los efectos de la anestesia y a la que después operó del pecho en un quirófano alquilado en Murcia, tal y como adelantó en exclusiva La Opinión.

No obstante, los investigadores admiten la dificultad de demostrar la existencia de más afectadas: si estaban sedadas, no se daban cuenta de qué estaba ocurriendo.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar el primer jueves del presente mes de diciembre, en un quirófano del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, en la capital murciana, donde la víctima tenía programada una intervención de estética para operarse el pecho. El caso está judicializado y el sospechoso en prisión preventiva.

De momento, han prestado declaración, en calidad de testigos, las enfermeras, las supervisoras de Enfermería del centro, la directora y el gerente. Al que no se ha escuchado, de momento, es al anestesista. Las enfermeras aseguraron que este profesional, presente en la operación, se encargó de sedar a la paciente, pero no presenció el ataque sexual porque el médico aprovechaba sus salidas de quirófano para perpetrar la agresión de las que ellas sí se percataron.

El vídeo obra en poder de la Justicia y ha sido una prueba sólida a la hora de mandar a prisión al sospechoso

Cabe recordar que, según la ley, el anestesista ha de estar en todo momento en el área quirúrgica mientras se practica la intervención; sin embargo, las enfermeras contaron que este profesional sí salió en más de una ocasión.

Subrayaron que ellas se percataron de que estaba pasando algo raro, por los movimientos del doctor, y por eso grabaron con un móvil y sin que el médico se percatase. El vídeo obra en poder de la Justicia y ha sido una prueba sólida a la hora de mandar a prisión al sospechoso.

Desde el IMED Virgen de la Fuensanta enviaron este sábado un comunicado, a raíz de la primicia de este periódico, en el cual mostraron su "total apoyo a las profesionales que detectaron este comportamiento delictivo". Destacaron que las enfermeras "comunicaron de inmediato los hechos a la dirección del hospital".

Inquietud en el mundo sanitario

El arresto del médico (que asegura ser miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre), de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (Aecep) y de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery) supuso un terremoto en el ámbito sanitario, tanto para otros facultativos como para enfermeras y otros miembros de la plantilla de hospitales de la Región y, en primer lugar, para las pacientes.

El sospechoso en sí habría operado en varios centros murcianos. Y en sus páginas seguía citando a clínicas privadas ubicadas en territorio murciano, a donde se desplazaba tras concertar las intervenciones con sus pacientes. Con otras, sin embargo, había dejado de trabajar. Sanitarios que trabajaron con él en la Comunidad afirmaron que se trataba de "un hombre encantador" en el cual nunca vieron un comportamiento "anómalo".

Instrucción en marcha

Fuentes cercanas a la investigación admitieron que, si las enfermeras no llegan a captar con un teléfono lo que estaba ocurriendo, también sería difícil que este caso se hubiese judicializado, puesto que la víctima no fue consciente de nada. Si las sanitarias lo hubiesen visto, pero no grabado, su testimonio sin vídeo no habría resultado tan sólido para la magistrada a la hora de mandar a la cárcel al facultativo, precisaron las mismas fuentes. Sin embargo, la instrucción está recién iniciada y previsiblemente la magistrada de Molina de Segura con competencias en Violencia sobre la Mujer vuelva a escuchar a ambas enfermeras, para tratar de arrojar luz sobre qué pasó en ese quirófano.

Las enfermeras primero pusieron en conocimiento de la dirección del hospital lo ocurrido y después, con el vídeo en sus móviles, acudieron a la Policía. Al investigarse un caso de violencia sexual, el asunto pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en la Región.

Tras proceder al análisis de las pruebas, y dado que el individuo estaba plenamente identificado, los investigadores policiales se ocuparon de localizar al hombre, el cual se encontraba en el domicilio de su madre, ubicado en la vecina provincia de Alicante.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de agresión sexual. Fue trasladado a los calabozos de dependencias policiales. El caso fue judicializado y pasó a un órgano con competencias en Violencia sobre la Mujer, como establece la actual normativa legal.

Después de pasar tres noches en los calabozos, el sospechoso fue trasladado, este viernes por la mañana, desde dependencias policiales hasta los juzgados, para comparecer ante la magistrada responsable del Juzgado Nº 4 de Molina de Segura. Ante la Policía, y asistido por sus abogados, se acogió a su derecho a no declarar.

Del juzgado, al penal. La jueza, debido a la gravedad del delito que se investiga y dados los indicios que había en contra del doctor, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de agresión sexual, tal y como confirman fuentes judiciales.