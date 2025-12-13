Emergencias
Heridos una mujer y un hombre tras el choque de dos coches en la avenida murciana de Miguel Induráin
El golpe se produjo a la altura de la gasolinera del centro comercial
Un hombre y una mujer, de 34 y 54 años respectivamente, resultaron heridos este sábado por la mañana tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos en la murciana avenida de Miguel Induráin, según informó Emergencias.
De acuerdo con esta fuente, el golpe se produjo sobre las 7.40 horas a la altura de la gasolinera del centro comercial. Aunque el suceso estuvo protagonizado por dos coches, solo los ocupantes de uno de ellos resultaron heridos.
Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente una patrulla de Policía Local de Murcia, y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
Una vez que los sanitarios atendieron y estabilizaron a los afectados, se les trasladó al hospital Reina Sofía de Murcia para una exploración más precisa.
- El Málaga pide al juzgado que meta al Murcia en concurso de acreedores
- La Inspección de Trabajo abre una investigación por la falta de personal de seguridad en el aeropuerto de la Región
- Activan la alerta por lluvias para el domingo en la Región de Murcia
- De Murcia a Nueva York: el Entierro de la Sardina recorrerá en su 175 aniversario la Gran Manzana
- Las navidades serán 'más frías y lluviosas de lo normal' en la Región de Murcia
- Dos avionetas abandonadas en el Aeropuerto de San Javier, a subasta desde 22.500 euros
- Los trabajadores de Amazon en Murcia intensifican la huelga a las puertas de la Navidad
- Una semana más de margen para evitar el desalojo en Murcia de Patxi, un vecino vulnerable de 78 años