Heridos una mujer y un hombre tras el choque de dos coches en la avenida murciana de Miguel Induráin

El golpe se produjo a la altura de la gasolinera del centro comercial

Uno de los vehículos siniestrados en el accidente.

Uno de los vehículos siniestrados en el accidente. / 061

Juanjo Raja

Juanjo Raja

Un hombre y una mujer, de 34 y 54 años respectivamente, resultaron heridos este sábado por la mañana tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos en la murciana avenida de Miguel Induráin, según informó Emergencias.

De acuerdo con esta fuente, el golpe se produjo sobre las 7.40 horas a la altura de la gasolinera del centro comercial. Aunque el suceso estuvo protagonizado por dos coches, solo los ocupantes de uno de ellos resultaron heridos.

Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente una patrulla de Policía Local de Murcia, y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Una vez que los sanitarios atendieron y estabilizaron a los afectados, se les trasladó al hospital Reina Sofía de Murcia para una exploración más precisa.

