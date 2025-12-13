Dos detenidos en Murcia y uno en Almería por traficar con cocaína adulterada

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería un laboratorio clandestino dedicado al procesado, adulteración y distribución de cocaína, así como a la elaboración de tusi, en el marco de una operación conjunta desarrollada por el Grupo III de Udyco de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería y el Grupo I de Udyco de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, indica la Policía en una nota. La actuación culminó con la detención de tres personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública, dos de ellas en la Región de Murcia y una en Almería.

La explotación operativa de la denominada 'Operación Segundo' consistió en dos entradas y registros simultáneos en la localidad de Sorbas (Almería), donde los investigadores localizaron una instalación perfectamente habilitado para el tratamiento de sustancias estupefacientes, detalla el cuerpo.

En este enclave se procesaba cocaína de gran pureza, que posteriormente era cortada con distintas sustancias químicas para multiplicar su volumen y valor en el mercado ilícito. En la instalación clandestina también se elaboraba tusi, una droga sintética popularmente conocida como 'cocaína rosa', compuesta por una mezcla de sustancias psicoactivas cuyo consumo se ha extendido en determinados entornos de ocio.

Durante los registros se intervinieron aproximadamente 30 kilogramos de estupefacientes, entre ellos 6 kilogramos de cocaína de gran pureza, un kilogramo de tusi ya preparado para su distribución y 22,5 kilogramos de sustancias de corte como codeína, lidocaína y ketamina, utilizadas tanto para adulterar la cocaína como para la elaboración del tusi. Asimismo, se incautaron 340 gramos de marihuana en cogollos y 230 gramos de hachís en tabletas.

El laboratorio clandestino contaba con una infraestructura profesional orientada a la transformación y presentación de la droga para su venta. Los agentes intervinieron una prensa hidráulica de uso profesional, dos moldes de prensado de un kilogramo y medio kilogramo con sus correspondientes sellos identificativos de 'marca', una envasadora al vacío, así como numerosos útiles de mezcla, corte y pesaje de sustancias. Además, fueron intervenidos dos vehículos presuntamente utilizados para el transporte de la droga.

La coordinación entre distintas unidades policiales de Almería, entre las que se incluye el grupo nocturno conocido como 'sombras', y Murcia resultó clave para el correcto desarrollo de las pesquisas y para la detención de uno de los principales implicados fuera de la provincia de Almería, evidenciando la dimensión interterritorial de la organización investigada.

Esta actuación se enmarca en el nuevo impulso policial contra el tráfico de cocaína en la provincia de Almería, fruto de la redistribución de recursos y de la especialización de los grupos dedicados a la lucha contra las drogas y el crimen organizado. En este contexto, la Policía Nacional está ampliando el radio de acción de sus investigaciones, que no se circunscriben exclusivamente al ámbito urbano, sino que abarcan de forma decidida el conjunto del territorio provincial, incluyendo zonas rurales y núcleos menos poblados.

La constante presión ejercida en los últimos meses por la Comisaría Provincial de Almería contra las redes de narcotráfico está permitiendo detectar, investigar y neutralizar estructuras criminales cada vez más complejas, con capacidad para el procesado y distribución de sustancias a gran escala.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería y Murcia, autoridad judicial que conoce de la investigación y que decidirá sobre su libertad. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.