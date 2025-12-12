Tres encapuchados asaltan otro establecimiento 24 horas en Murcia, esta vez en El Raal: roban en menos de un minuto

La Guardia Civil busca a tres encapuchados que asaltaron un local 24 horas en Murcia, esta vez en El Raal, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles por la noche. Las cámaras captaron cómo los ladrones accedieron al local, donde en ese momento había dos trabajadoras, y sustrajeron la caja tranquilamente para huir en un vehículo, un turismo que dejaron en la puerta.

La semana pasada se produjo un delito similar en la Región. Cuatro encapuchados, también de madrugada, atracaron a punta de pistola un supermercado de la localidad de Beniel, se llevaron dos cajas registradoras y huyeron en un coche robado. "Estamos un poco removidos, fue sorprendente, de película", explicaban, horas después del suceso, trabajadores de la firma.

Los hechos tuvieron lugar sobre la una y cuarto de la mañana, en un establecimiento ubicado en la avenida del Reino que abre las 24 horas del día. Cuatro individuos entraron y, pistola en mano, amenazaron al personal presente para hacerse con el dinero que en ese momento había en las cajas. Fuentes próximas detallaron que llegaron a apuntar con el arma en la cabeza a una de las empleadas.

"En 45 segundos se lo llevaron todo", subrayan desde la compañía, "no sabemos si eran profesionales, pero más de una vez han tenido que hacer algo así", consideran.

Desde el Instituto Armado indagan en la posibilidad de que se trate de la misma banda.

Otro robo en Mazarrón

La Benemérita, por otro lado, también busca a varios individuos que escaparon tras robar una máquina tragaperras de una estación de servicio ubicada en Mazarrón.

Ocurría de madrugada, momento en el que los individuos fracturaron el cristal de una gasolinera Repsol del municipio costero y se llevaron una tragaperras.

Los autores del robo huyeron con el botín en una furgoneta tipo berlingo de color blanca.