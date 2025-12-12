Huyen tras robar una máquina tragaperras de una gasolinera en Mazarrón

La Policía Nacional busca a varios individuos que han huido tras robar una máquina tragaperras de una estación de servicio ubicada en Mazarrón.

Los hechos se han producido de madrugada, cuando unos individuos han roto el cristal del interior de una gasolinera Repsol del municipio mazarronero y se han llevado una máquina tragaperras.

Los autores del robo han huido con el botín en una furgoneta tipo berlingo de color blanca, indican fuentes cercanas al caso.

La Policía ha iniciado un operativo de búsqueda para encontrar a los responsables.