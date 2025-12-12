Investigación
Detenidos un padre y una madre por la muerte violenta de un bebé de seis meses en Ciudad Real
Efectivos policiales y sanitarios se han desplazado al lugar de los hechos, un piso ocupado del centro de la ciudad
EP
La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un padre y una madre como presuntos autores de la muerte violenta de su hijo, un bebé de seis meses.
Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que ambos progenitores están detenidos tras detectar indicios por muerte violenta. El suceso se ha producido en una vivienda situada en la calle Toledo de la capital, un piso ocupado, según han indicado las mismas fuentes.
La investigación se centra en esclarecer la autoría de los hechos, después de que los primeros indicios apunten a una muerte violenta del bebé.
Los hechos han sido comunicados a la Policía Nacional en torno a las 10.30 horas, tras recibirse llamadas de terceras personas alertando de lo ocurrido en el interior del inmueble. Hasta el lugar se han desplazado efectivos policiales y sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar la vida del menor.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y el grado de participación de los progenitores.
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Los constructores presentan un recurso contra el desmantelamiento de Puerto Mayor: 'La obra es inviable económicamente
- Dos avionetas abandonadas en el Aeropuerto de San Javier, a subasta desde 22.500 euros
- El Málaga pide al juzgado que meta al Murcia en concurso de acreedores
- La Región de Murcia afronta un fin de semana con lluvias
- Leonor, una más en la Jura de Bandera de San Javier mientras continúa su aprendizaje con discreción
- De Murcia a Nueva York: el Entierro de la Sardina recorrerá en su 175 aniversario la Gran Manzana
- El Mar Menor muestra los primeros signos de recuperación de sus praderas marinas tras ocho años de crisis