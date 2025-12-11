Cae con su camión por un barranco en la A-7 en Murcia

Un camionero de 33 años fue rescatado, atendido y trasladado al hospital al quedar herido y atrapado tras salir de la vía el vehículo que conducía y caer por un terraplén en la A-7 a su paso por la pedanía murciana de Javalí Nuevo, informa Emergencias.

El 112 recibía, a las 10.16 horas, más de una decena de llamadas de testigos del accidente, ocurrido en el kilómetro 575 de la referida vía, en dirección hacia Andalucía.

Los testigos apuntaban que el camión había volcado al fondo de un barranco y que el camionero estaba atrapado en el interior de la cabina.

Al lugar se movilizaron bomberos de Murcia, que rescataron al hombre, y una ambulancia del 061.

Tras ser excarcelado por los bomberos, el varón fue estabilizado y llevado al Virgen de la Arrixaca, con varias contusiones.