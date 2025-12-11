Arranca el juicio por el crimen de la nonagenaria de Puente Tocinos: el acusado degolló a la suegra de su hermana y culpa a las drogas

Francisco N. P., conocido como Paco, el acusado de matar a una nonagenaria en Puente Tocinos el Día de la Asunción, se sentará en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia el próximo jueves, cuando está previsto que arranque el juicio que se sigue contra él por acabar con la vida de Teresa, la suegra de su hermana.

La Fiscalía pide quince años de cárcel para el sospechoso, 13 por el homicidio y dos por el delito de daños por incendio. Además, solicita que indemnice a los descendientes de Teresa con 45.800 euros. El sujeto, por su parte, admite que mató a la mujer, pero afirma que fueron las drogas las culpables de que aquel Día de la Asunción de 2024 accediese a la vivienda en cuestión, en la calle Mayor, y acabase degollando a la señora.

Intentó incendiar la casa

Se da la circunstancia de que el asunto entró a Emergencias como un incendio, por lo cual al domicilio se movilizaron en primer lugar efectivos de los Bomberos de Murcia. El conato quedó en un segundo plano cuando lo que encontraron fue a una mujer ensangrentada y con signos de violencia en la puerta de la vivienda: era la víctima mortal, Teresa, de 90 años de edad.

"Se abalanzó sobre ella, asestándole una cuchillada a la altura del cuello, con un corte profundo en la garganta, provocando la muerte inmediata", detalla la fiscal

El incendio en cuestión lo causó el propio sospechoso, con intención de pegar fuego al domicilio para, presumiblemente, borrar huellas de su crimen. En concreto, "encendió un pequeño hornillo en la cocina, quemó un rollo de cocina y lo puso en una caja de plástico, lo que provocó que la alarma que había en la casa se activase", destaca el Ministerio Público.

Trabajadores sacan del domicilio el cuerpo de la víctima, el día del crimen. / Israel Sánchez

En ese momento -prosigue la fiscal-, la nonagenaria entró a la cocina y sorprendió a Paco en el interior. Él, tiene claro el Ministerio Público, "actuando bajo la influencia de sustancias estupefacientes, cogió un cuchillo de cocina y con intención de acabar con la vida de Teresa, o conociendo y aceptando que con ello le ocasionaría la muerte, se abalanzó sobre ella, asestándole una cuchillada a la altura del cuello, con un corte profundo en la garganta, provocando la muerte inmediata de la misma".

En el documento de conclusiones provisionales de la fiscal también se contempla la atenuante de drogadicción de Paco: en el momento de los hechos estaría bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente que le habría influido negativamente en su conducta. Además, el Ministerio Público pone el acento en el abuso de superioridad del acusado respecto a la víctima: él iba armado con un arma blanca y ella, una señora mayor, no tenía opciones a la hora de una hipotética defensa.