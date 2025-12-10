Interceptadas dos pateras con 24 personas a bordo en Cartagena y avistadas más en alta mar

Dos pateras que llevaban a bordo a un total de 24 personas arribaban en la tarde de este martes y la mañana de este miércoles al muelle de Santa Lucía, en Cartagena, indican fuentes policiales.

En concreto, en la barcaza que llegó el martes viajaban 13 migrantes, mientras que en la de este miércoles eran 11 los viajeros.

La barcaza de este día 10 era interceptada por Salvamento Marítimo en alta mar, a varias millas de la costa. Acudió una embarcación para remolcar la barcaza al muelle. Una vez en tierra, los migrantes, en aparente buen estado de salud, fueron asistidos por personal de Cruz Roja. También los esperaban agentes de la Policía Nacional, cuerpo que tiene en exclusiva las competencias en Extranjería.

Los migrantes son, por protocolo, llevados al Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE). Dado que no han cometido delito alguno (solo han entrado en España de forma irregular, lo que sería una falta administrativa), a las 72 horas de llegar los migrantes pueden quedar libres.

Entonces se les ofrece formar parte del programa de acogida del Ministerio de Migraciones, algo que muchos declinan, por lo que se les pierde la pista.

A mediados del mes de noviembre, una embarcación que llevaba a bordo a un migrante muerto, junto con 17 supervivientes más, dos de ellos menores, desembarcaba en la misma dársena. El difunto era un joven de 28 años de edad y origen argelino.