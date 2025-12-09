Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Retenciones en la A-30 en dirección Cartagena por un choque múltiple

El accidente no ha dejado heridos

Atasco en la autovía A-30 a su paso por Murcia, en una imagen de archivo / Juan Carlos Caval

Alba Marqués

Una colisión múltiple ha causado dificultades en el tráfico este martes por la mañana en la A-30 en dirección Cartagena, a la altura de El Palmar.

El choque se ha producido a las 07.43 horas y en él se han visto implicados varios vehículos, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

El accidente no ha dejado heridos, ya que los ocupantes de los vehículos no presentan lesiones, pero ha causado retenciones en la zona.

La Dirección General de Tráfico (DGT) avisa de dificultades en la circulación en el kilómetro 151 de la A-30, en sentido Cartagena, en el entorno de la pedanía murciana de El Palmar.

