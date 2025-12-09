Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Un herido grave tras volcar con un camión en Santomera

El conductor se encontraba inconsciente en la cabina

Un camión de los bomberos de Murcia.

Un camión de los bomberos de Murcia. / L.O.

Javier Ayala

Un hombre de 65 años ha quedado herido de gravedad tras volcar con un camión en la RM 303 en Santomera. El 1-1-2 recibió llamadas informando del accidente a las 18:37 horas.

Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

El conductor fue rescatado por bomberos, estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital «Virgen de la Arrixaca» de Murcia.

