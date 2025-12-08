Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por un robo en una tienda

Un joven de 35 años falleció el domingo por la tarde en Torremolinos cuando fue detenido tras intentar robar una tienda de telefonía en la calle Hoyo, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112, que confirmaron que el joven falleció de una parada cardiorrespiratoria tras recibir asistencia.

La llamada de emergencia al servicio 112 se produjo sobre las 19.45 horas del domingo, cuando la Policía Nacional solicitó la asistencia de una ambulancia para atender al joven, que había entrado en parada. Al parecer había sido detenido por los agentes por un robo con violencia en un establecimiento de telefonía de Torremolinos, que algunos testigos sitúan en la calle Maestro Miret. El presunto autor fue retenido en el establecimiento por unos clientes del negocio hasta la llegada de la Policía, que se lo encontró en avanzado estado de agitación.

Detención y parada cardiorrespiratoria

Acudieron varios agentes de la Policía Nacional para reducir y detener al sospechoso, dado su estado. Tras entrar en parada cardiorrespiratoria se le empieza a practicar las maniobras de RCP y se requiere la asistencia de una ambulancia al Servicio de Emergencias 112. Sin embargo, fueron infructuosas las maniobras de los agentes y los servicios sanitarios.

Finalmente, ante el fallecimiento de esta persona, se activó el protocolo judicial.