Málaga
Un joven de 35 años fallece en Torremolinos tras ser detenido por un robo en una tienda
El servicio de emergencias 112 recibió una llamada el domingo por la tarde solicitando asistencia para un hombre que había entrado en parada tras ser retenido
Un joven de 35 años falleció el domingo por la tarde en Torremolinos cuando fue detenido tras intentar robar una tienda de telefonía en la calle Hoyo, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112, que confirmaron que el joven falleció de una parada cardiorrespiratoria tras recibir asistencia.
La llamada de emergencia al servicio 112 se produjo sobre las 19.45 horas del domingo, cuando la Policía Nacional solicitó la asistencia de una ambulancia para atender al joven, que había entrado en parada. Al parecer había sido detenido por los agentes por un robo con violencia en un establecimiento de telefonía de Torremolinos, que algunos testigos sitúan en la calle Maestro Miret. El presunto autor fue retenido en el establecimiento por unos clientes del negocio hasta la llegada de la Policía, que se lo encontró en avanzado estado de agitación.
Detención y parada cardiorrespiratoria
Acudieron varios agentes de la Policía Nacional para reducir y detener al sospechoso, dado su estado. Tras entrar en parada cardiorrespiratoria se le empieza a practicar las maniobras de RCP y se requiere la asistencia de una ambulancia al Servicio de Emergencias 112. Sin embargo, fueron infructuosas las maniobras de los agentes y los servicios sanitarios.
Finalmente, ante el fallecimiento de esta persona, se activó el protocolo judicial.
- Las otras asignaturas pendientes más allá del Arco Norte para desatascar el Nudo de Espinardo
- Detenida una mujer por conducir en sentido contrario, ebria y con su hijo menor a bordo en Murcia
- Junts lanza un salvavidas a los ayuntamientos de la Región
- ¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?
- El 5º buque ‘Cartagena’, capaz de todo
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este puente de diciembre en la Región de Murcia?
- Un juzgado de Murcia investiga una decena de agresiones sexuales de un niño a su hermanastro pequeño
- Este es el programa de actos de Navidad de este domingo en Murcia