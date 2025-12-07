Repunte del envío de droga en paquetes desde la Región hasta Centroeuropa por Navidad

Que la Región de Murcia está plagada de grandes plantaciones de marihuana no es una novedad: es algo que ocurre desde hace años y que los Cuerpos de Seguridad tratan de combatir. Cómo dar salida a estos cultivos es lo que ha cambiado. Traficantes a una escala considerada media por los investigadores logran cuantiosas ganancias, pese a no disponer de la logística que hace falta para mover toneladas de la sustancia.

El auge de la paquetería ha dado lugar a que los narcos se valgan de estos envíos de correo ordinario para entregar droga de una forma ideal: es económica, es rápida y permite camuflar los estupefacientes de tal modo que no sean detectados. Por ejemplo, envasan marihuana al vacío a fin de que no emane el característico olor.

La Policía descubrió 28 kilos de cogollos de marihuana al vacío que iban rumbo a Alemania

Es lo que hicieron, presuntamente, los individuos interceptados hace unas semanas en Murcia, cuando trataban de mandar a Alemania 28 kilos de cogollos de ‘maría’. Fueron los propios trabajadores de Correos los que avisaron a la Policía Nacional, después de percatarse de que había algo raro en un paquete con algo «vegetal».

Cuando los agentes llegaron a las dependencias de la empresa postal, y abrieron el bulto sospechoso, descubrieron más de 15 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío que tenían como destino el país teutón.

Para ‘cazar’ a los remitentes, tal y como explicaron fuentes policiales, los investigadores pidieron a los empleados que alertasen cuando estas mismas personas volviesen a ir para mandar otro paquete.

«El dispositivo establecido por los agentes de la Policía Nacional logró sorprender a los dos varones cuando se disponían a realizar un segundo envío a Alemania replicando el mismo modus operandi. En el interior del paquete que pretendían enviar, los agentes hallaron casi 13 kilos y medio de cogollos de marihuana envasados al vacío», indicó el cuerpo en un comunicado de prensa. Los sospechosos fueron detenidos y, tras pasar por el Juzgado de Guardia, ingresaron en prisión provisional por un delito de tráfico de drogas.

En estas fechas se incrementa el envío de paquetes en todo el mundo con motivo de la Navidad. De ahí que se produzca también un repunte de los envíos de droga, en especial desde la Región a países de Europa central, apuntan fuentes policiales a este periódico.

De la proliferación de cultivos de marihuana en Murcia ya alertó hace siete años un informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), tras detectar la Policía «un aumento de plantaciones de marihuana por parte de particulares» . «Como regla general, suelen alquilar u ocupar naves industriales o inmuebles situados en zonas rurales, con el único fin de establecer una infraestructura destinada al cultivo y posterior venta de la sustancia estupefaciente», detallaron entonces. A día de hoy, este ‘modus operandi’ sigue siendo el mismo.

Gran demanda en la UE

Tanta hierba ‘made in Murcia’ se debe, además, a la gran demanda de marihuana española en otros países de Europa donde no es tan sencillo cultivarla. Los productores afincados en la Comunidad, explican desde el cuerpo, contactan con sus compradores a través de redes sociales. Así se da el caso que traficantes de, por ejemplo, Alcantarilla tengan clientes en Bélgica.

Algunos profesionales del delito se esmeran a la hora de esconder la droga: emplean, por ejemplo, escuadras de maderas para que las cajas no se deformen, envasan al vacío las sustancias e incluyen espuma de poliuretano con el fin de evitar la detección de la droga si el paquete llega a ser pasado por un escáner.

Los investigadores han detectado cajas de estupefacientes desde la Comunidad con destino Canadá

Policías destinados en la Comunidad confirman que se trata de un método idóneo por lo económico y porque las sustancias se pueden camuflar de muchas maneras. Mandan droga, destacan, tanto a consumidores directos como a organizaciones criminales que luego se dedican a distribuirla en el mercado negro de su país.

Aunque la mayor parte de las veces la sustancias se distribuyen dentro del espacio Schengen, con la consiguiente eliminación de aduanas (evitan controles más exhaustivos por parte de los sistemas de seguridad), desde la Región se han detectado envíos al otro lado del charco; en concreto, a Canadá, detallan fuentes policiales.