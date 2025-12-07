Un incendio calcina parte de una fabrica abandonada en Archena

Un incendio en una fábrica abandonada en Archena durante primera hora de este domingo ha obligado a Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia a intervenir en su extinción, tras la alerta de la posible presencia de varias personas en una de sus plantas.

Hasta el lugar acudieron Policía Local de Archena, Guardia Civil, Bomberos del CEIS y una ambulancia Medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A las 08:34 horas, Bomberos y personal sanitario llegaron al lugar, y dos minutos después, el equipo sanitario se retiró tras informarles Policía Local de que no había heridos. Tres minutos después, a las 08:37 horas, Bomberos comunicó que el incendio se encontraba controlado, finalizando el servicio a las 08:53 horas. No se han registrado heridos.