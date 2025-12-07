Investigación
Herido un hombre tras ser apuñalado en el antiguo cauce del Turia en Valencia
La víctima, que iba indocumentada, fue asistida por sanitarios y trasladada a un hospital para ser atendida
EP
Un hombre ha resultado herido en la madrugada de este domingo al ser apuñalado en el pecho cuando se encontraba en el antiguo cauce del río Turia en Valencia, según ha avanzado Las Provincias y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Agentes del Grupo de Homicidios se han hecho cargo de las investigaciones del suceso. Alrededor de las 0.30-1.00 horas de la madrugada de este domingo entró una llamada en la sala de la Policía de una persona que alertaba de que se acababa de encontrar a un hombre herido tendido en el suelo.
Esa persona explicó que mientras paseaba por el viejo cauce se encontró a una persona consciente, que estaba pidiendo ayuda y que presentaba heridas sangrantes en el pecho, según las fuentes policiales consultadas.
La víctima, que iba indocumentada, fue asistida por sanitarios y trasladada a un hospital para ser atendida. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Científica para examinar la zona y recabar pruebas que ayuden a la investigación, de la que se ha hecho cargo el grupo de Homicidios.
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este puente de diciembre en la Región de Murcia?
- Las otras asignaturas pendientes más allá del Arco Norte para desatascar el Nudo de Espinardo
- Un profesor agredido en Murcia: 'Mientras escribía en la pizarra me tiraron un tomate, lo grabaron y subieron a las redes
- Xuso Jones estará en la Muestra de Artesanía de Navidad de Murcia despachando sus roscones
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- Un indomable UCAM Murcia continúa haciendo historia (88-110)
- Junts lanza un salvavidas a los ayuntamientos de la Región
- Doble crimen de Mazarrón: 'Me puso una pistola en la cabeza para que echara hormigón sobre los dos cadáveres