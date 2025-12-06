Puente de Vallecas
Rescatadas 19 personas de un edificio de Madrid tras un incendio en el cuarto de contadores
Los bomberos rescatan a 19 personas, nueve de ellas por la fachada, y Samur atiende a todos los vecinos por inhalación de humo, con tres menores afectados leves y ocho residentes realojados
Gloria Barrios
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado este sábado a 19 vecinos que habían quedado atrapados en sus viviendas después de declararse un incendio en el cuarto de contadores de un edificio situado en la Avenida de San Diego, en el distrito de Puente de Vallecas.
El fuego se inició en torno a las 05:00 horas en la planta baja del inmueble, en la zona de contadores, donde había colocada una cama, según informó Emergencias Madrid. Las llamas fueron sofocadas con rapidez, pero la proximidad del foco a la única puerta de entrada y salida del edificio llenó de humo la caja de la escalera y dificultó la evacuación por el interior.
En total, los bomberos han rescatado a 19 personas, 9 de ellas por la fachada, utilizando medios de altura ante la imposibilidad de sacarlas de forma segura por la escalera interior debido al humo acumulado.
Hasta el lugar se desplazaron también efectivos del Samur-Protección Civil, que atendieron a los 19 vecinos por inhalación de humo, entre ellos tres menores de edad. Todos los afectados presentaban cuadros leves y fueron dados de alta en el lugar, sin necesidad de traslado hospitalario.
En el dispositivo han participado, además de los bomberos de la capital, agentes de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional, que colaboraron en el perímetro de seguridad y en la atención a los residentes.
Por su parte, el Samur Social ha procedido a realojar a 8 residentes del edificio afectados por el siniestro, a la espera de que se evalúe el estado del inmueble y las condiciones de habitabilidad de las viviendas.
