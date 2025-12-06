Un incendio calcina una casa de madera en una pedanía de Santomera

Bomberos del Consorcio trabajaron este sábado en la extinción de un incendio declarado en una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Aurora, en la pedanía de La Matanza de Santomera, indica el 112.

El aviso se recibió a las 12.04 horas. El llamante, vecino de la vivienda afectada, informaba de que desconocía el origen del fuego y que las llamas ya alcanzaban la zona del tejado. Además, destacó que no podía confirmar si el propietario se encontraba en el interior, ya que había intentado localizarlo sin éxito.

Hasta el lugar se desplazaron Policía Local de Santomera, Guardia Civil y Bomberos del CEIS.

Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 15:00 horas aproximadamente, realizando posteriormente labores de revisión del inmueble.

La vivienda, construida aparentemente en madera, sufrió importantes destrozos materiales, aunque no hubo daños personales.