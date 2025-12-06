Emergencias
Un incendio calcina una casa de madera en una pedanía de Santomera
Un vecino llama al 112 y hacer saltar las alarmas al asegurar que no sabía si el dueño de la vivienda presa de las llamas estaba dentro
Bomberos del Consorcio trabajaron este sábado en la extinción de un incendio declarado en una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Aurora, en la pedanía de La Matanza de Santomera, indica el 112.
El aviso se recibió a las 12.04 horas. El llamante, vecino de la vivienda afectada, informaba de que desconocía el origen del fuego y que las llamas ya alcanzaban la zona del tejado. Además, destacó que no podía confirmar si el propietario se encontraba en el interior, ya que había intentado localizarlo sin éxito.
Hasta el lugar se desplazaron Policía Local de Santomera, Guardia Civil y Bomberos del CEIS.
Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 15:00 horas aproximadamente, realizando posteriormente labores de revisión del inmueble.
La vivienda, construida aparentemente en madera, sufrió importantes destrozos materiales, aunque no hubo daños personales.
- Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este puente de diciembre en la Región de Murcia?
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- La mascarilla será obligatoria en hospitales y centros de salud de la Región
- Copa del Rey: las claves del sorteo y los rivales a los que se puede enfrentar el Real Murcia
- El FC Cartagena se queda a un minuto de eliminar al Valencia
- Estos son los mejores planes para disfrutar del Puente de la Constitución en Cartagena
- Un profesor agredido en Murcia: "Mientras escribía en la pizarra me tiraron un tomate, lo grabaron y subieron a las redes"