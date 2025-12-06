Doble crimen de Mazarrón: "Me puso una pistola en la cabeza para que echara hormigón sobre los dos cadáveres"

"Llegué de trabajar sobre las cinco y en mi casa ya estaba Bayron, que solía dormir en la habitación donde estaba el agujero. Me amenazó con una pistola en la cabeza para que bajara al sótano, echase los cuerpos sin vida de los dos ecuatorianos en el agujero y les echara el hormigón". Es lo que declaró en sede judicial Carlos Andrés A. M., el hombre que se encuentra en la cárcel desde finales de agosto, fecha en la que la Guardia Civil descubrió dos cadáveres en la vivienda de Mazarrón donde se buscaba a los amigos José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32.

Según la testifical de Carlos Andrés, los dos ecuatorianos que acabaron muertos y sepultados en la vivienda eran amigos de Bayron y trabajaban juntos. También explicó que el citado Bayron tenía, junto con más personas, un "negocio de cocaína" y que, como él tenía "un escondite" en su domicilio, acordaron darle 3.000 euros a cambio de que les permitiese esconder en el mismo la droga que "iba a venir en un barco", se lee en el atestado del caso, al que ha tenido acceso este periódico.

"Los mató con un machete"

En ese agujero no acabaron sustancias estupefacientes, sino dos cadáveres. Los de dos compatriotas a los que se les perdió la pista en primavera. Se esfumaron el mismo día: un martes de abril, después de su jornada de trabajo. Al siguiente, 17 de abril, es cuando Carlos relató que halló a Bayron, con los cuerpos, en su vivienda.

El primer sospechoso también dijo en el juzgado que Bayron mató a los dos ecuatorianos con un machete, el cual se llevó a su casa de Totana.

Las manifestaciones de Carlos Andrés fueron puestas sobre la mesa por la Guardia Civil para solicitar la entrada y registro de la vivienda de Alcantarilla donde tenían conocimiento de que estaría residiendo el sospechoso Bayron.

Descansarán en su país

El tanatorio Estavesa, en la carretera de Mazarrón, acogió este viernes por la tarde la misa funeral de José Patricio Chango Heredia, uno de los dos amigos asesinados en el doble crimen de Mazarrón. El cuerpo fue velado en la Región por sus allegados, al igual que el de su compañero Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, aunque sus restos mortales son repatriados a su Ecuador natal, explicó el abogado que defiende los intereses de las familias, Eloy Ferrández.

Aunque el Consulado colabora económicamente a la hora de cubrir los gastos que cuesta el traslado de los cadáveres, son los familiares los que asumen la mayoría de los costes.

Mientras tanto, la Policía Judicial continúan con las pesquisas en marcha, aunque aún no ha efectuado más detenciones. Los dos habrían obrado "posiblemente junto con, al menos, otra persona más", escribía la jueza en el auto en el que envió al penal a Bayron.