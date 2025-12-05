Vox vuelve a cargar contra la inmigración ilegal tras el atraco a punta de pistola al súper de Beniel

La Guardia Civil sigue buscando a los encapuchados que esta semana atracaron a punta de pistola un supermercado del municipio Beniel, se llevaron dos cajas registradoras y huyeron en un coche robado. "Fue sorprendente, de película", explicaban a este diario, horas después del suceso, trabajadores de la empresa.

Este viernes, el presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, se iba a las puertas del súper en cuestión y aprovechaba para volver a cargar contra la inmigración ilegal, pese a que estos delincuentes aún no han sido detenidos y, por tanto, no se sabe cuál es su nacionalidad.

No obstante, el líder del partido conservador en la Comunidad insistió en que "hay que deportar a los ilegales, a quienes entran de forma legal, pero se dedican a delinquir y a quienes vienen con valores incompatibles con nuestra sociedad, como pensar que una mujer debe caminar cuatro pasos por detrás de un hombre o que no tiene los mismos derechos".

El atraco que la Guardia Civil aún trata de esclarecer ocurrió sobre la una y cuarto de la mañana, en un establecimiento ubicado en la avenida del Reino que abre las 24 horas del día, un lugar ubicado muy cerca del límite de la provincia de Alicante.

Cuatro individuos entraron (un quinto se quedó aguardando en el coche) y, pistola en mano, amenazaron al personal presente para hacerse con el dinero que en ese momento había en las cajas. Fuentes próximas detallaron que llegaron a apuntar con el arma en la cabeza a una de las empleadas. "En 45 segundos se lo llevaron todo", subrayaron entonces desde la compañía, "no sabemos si eran profesionales, pero más de una vez han tenido que hacer algo así", consideran.

Agentes de la Policía Local y de la Benemérita que se desplazaron al lugar, tras tener conocimiento de lo sucedido, descubrieron posteriormente que se trataba de un automóvil robado. En concreto, se trataba de un Renault Kadjar de color blanco, robado en la vecina provincia de Andalucía.

A raíz de este suceso, Antelo declaró: "Los que vienen de forma ordenada, legal, se adaptan a nuestra forma de vivir y contribuyen a engrandecer nuestro país son bienvenidos. Pero a quienes vienen a generar miedo, inseguridad, machetazos, robos y violaciones, como estamos viendo cada día en la Región, no los queremos en nuestras calles". "No puede ser que el bipartidismo haya importado una delincuencia que está acabando con la convivencia en nuestros barrios", manifestó.

Aunque el líder de Vox vincula inmigración con delincuencia, la gran mayoría de los detenidos por asesinato en la Región en 2025 (un año de récord en materia criminal) son varones de nacionalidad española que reconocieron a la Policía el delito cometido.