Los tres detenidos por el doble crimen de Lorca poseían armas de guerra que "atraviesan cualquier chaleco antibalas"

Dos subfusiles y una pistola, numerosa munición y varios móviles de alta gama conformaban el ‘botín’ incautado por la Guardia Civil a los tres sospechosos, ya detenidos y dos de ellos encarcelados, por el doble crimen de Lorca acontecido el pasado mes de octubre y sobre el que llegó a planear la sombra de la mafia veneciana. Las primeras son armas de guerra que “atraviesan cualquier chaleco antibalas”, tal y como afirmó el coronel jefe de la Guardia Civil en la Región, Francisco Pulido Catalán.

Los tres sospechosos del doble homicidio fueron capturados en tres poblaciones distintas: Roquetas de Mar, Lorca y Murcia. En la localidad de Almería se arrestó a otras dos personas (que no tenían nada que ver con los asesinatos) por tenencia ilícita de armas.

El detonante, baraja la Benemérita, "una pelea entre dos bandas en el ámbito de una actividad delictiva", sin descartar "un negocio que salió mal" e incluso un vuelco de droga. En principio, la Guardia Civil no ve indicios de la participación de la mafia en los asesinatos, pese a que uno de los asesinados (el acribillado a tiros en la casa del monte) era, presuntamente, uno de los capos de la Mala del Brenta, una organización radicada por la zona de Padua.

Los investigadores aún han de analizar los subfusiles y la pistola para corroborar que se dispararon en el doble homicidio

"No hemos podido relacionar de ninguna manera a la mafia en estos sucesos", sentenció la teniente encargada de la investigación, Paula Segura, a la pregunta de si se descarta la participación de la mafia en el doble crimen.

Murieron en un tiroteo

Del primero de los sucesos se tuvo conocimiento sobre las dos menos diez de la tarde de un lunes de octubre. El escenario, un domicilio de la zona de montaña de la población de El Cantal, una aldea que pertenece a El Garrobillo, dentro del parque regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Al finado, Giuliano Velo, lo mataron a tiros.

Un momento de los arrestos de la bautizada como operación 'Mango'. / Guardia Civil

Al poco 'saltaba' el segundo episodio: el cuerpo sin vida de un hombre era descubierto dentro de un coche aparcado en el exterior de un restaurante de Ramonete, una pequeña pedanía también de Lorca. El varón presentaba evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta: estaría amordazado y una primera inspección ocular revelaría lesiones por arma de fuego.

La teoría que manejan los investigadores del Instituto Armado es que ambos murieron a la vez en un tiroteo. Paula Segura comentó que "una vez que vimos el primer fallecido por arma de fuego comenzamos con nuestra inspección ocular; paralelamente, otra unidad vio el vehículo que tenía un fallecido en su interior”. Desde el principio intuyeron que estaban relacionados, destacó.

Los tres arrestados, dos de ellos en prisión provisional, están investigados por homicidio doloso y tenencia ilícita de armas

Al descubrir los cadáveres, "los primeros pasos de la operación se llevaron a cabo in situ, donde los especialistas del Laboratorio de Criminalística y del Equipo Territorial de Policía Judicial de Águilas, coordinados con los del Área de Delitos Contra las Personas, efectuaron sendas exhaustivas inspecciones técnico-oculares con la finalidad de hallar todos los indicios posibles sobre cómo habían sucedido los hechos y las personas que estaban involucradas en los mismos", precisaron desde el Instituto Armado.

Según detallaron desde el cuerpo, "unas semanas después, los investigadores ya seguían la pista a tres personas con un dilatado historial delictivo que se encontraban, presuntamente, tras la autoría material del doble homicidio".

Una unidad de élite

La bautizaron como operación 'Mango'. Orden judicial en mano, en la fase de explotación de la operación con la entrada y registro de los domicilios (en la madrugada del pasado miércoles) donde se localizó a los sospechosos participaron "medio centenar de efectivos, entre ellos los integrantes de la Unidad Especial de Intervención (UEI), dada la peligrosidad de los sospechosos", remarcan desde la Benemérita.

Se trata de la unidad de élite de la Guardia Civil, un grupo especializado en operaciones de altísimo riesgo que implican la detención de criminales peligrosos.

El delegado del Gobierno y la Guardia Civil, en rueda de prensa este viernes / Juan Carlos Caval

Fue en Roquetas donde los investigadores hallaron "un arma corta, tipo pistola, del calibre 9 milímetros, y dos subfusiles de los calibres 9 milímetros y 7,62 milímetros, así como variada munición", especifica el cuerpo. Las armas han de ser analizadas para confirmar que se trató de las empleadas en el doble crimen.

En la vecina provincia de Almería cayó el principal sospechoso; de forma paralela, se practicaron los arrestos de Lorca y de Murcia. Los tres sujetos (uno de ellos, libre con cargos tras pasar a disposición judicial, los otros ya en prisión preventiva) están investigados por homicidio doloso y tenencia ilícita de armas; otro de ellos, además, por delitos de falsificación de placas de matrícula y robo de vehículo.

El coronel Pulido precisó que “estamos en fase de desarrollo de la investigación”, la cual no ha concluido. “La investigación sigue abierta y no se puede decir que no aparezcan más” sospechosos, apunta los investigadores. No obstante, los avances fueron presentados en una rueda de prensa, este viernes por la mañana, en la Delegación del Gobierno en Murcia, donde fue instalada una mesa en la que se exponían las armas de guerra decomisadas y las balas. Los investigadores del Instituto Armado explicaron al delegado, Francisco Lucas, en qué había consistido el operativo para capturar a los presuntos autores de los homicidios.