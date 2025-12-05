Los tres detenidos por el doble crimen de Lorca poseían armas de guerra que “atraviesan cualquier chaleco antibalas”

Dos subfusiles y una pistola, más munición y varios móviles de alta gama, conformaban el ‘botín’ incautado por la Guardia Civil a los sospechosos, ya detenidos, por el doble crimen de Lorca. Las primeras son armas de guerra que “atraviesan cualquier chaleco antibalas”, explicó el coronel de la V Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido Catalán.

Los tres sospechosos del doble homicidio fueron capturados en Roquetas de Mar, Lorca y Murcia. En la localidad de Almería se arrestó a otras personas (que no tenía nada que ver con los asesinatos) por tenencia ilícita de armas. Dos de los tres detenidos por el doble crimen están en prisión provisional; el tercero, libre con cargos.

El móvil, baraja la Benemérita, “una pelea entre dos bandas en el ámbito de una actividad delictiva”. La Guardia Civil no ve indicios de la participación de la Mafia Veneciana en los asesinatos. “No hemos podido relacionar de ninguna manera a la mafia en estos sucesos”, dijo la teniente oficial encargada de la investigación, Paula Segura, a la pregunta de si se descarta la participación de alguna organización italiana en el doble crimen.

El primero de los crímenes casi simultáneos se produjo sobre las dos menos diez de la tarde de un lunes de octubre, en un domicilio de la zona de montaña de la población de El Cantal, una aldea que pertenece a El Garrobillo, dentro del parque regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. La víctima, Giuliano Velo, fue acribillada a tiros desde un coche.

Al poco se producía el segundo episodio: el cuerpo sin vida de un hombre era descubierto dentro de un coche aparcado en el exterior de un restaurante emplazado en Ramonete, una pequeña pedanía de apenas 1.300 habitantes de Lorca. El hombre presentaba evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta: estaría amordazado y una primera inspección ocular revelaría lesiones por arma de fuego.

Murieron a la vez en un tiroteo. Paula Segura comentó que “una vez que vimos el primer fallecido por arma de fuego comenzamos con nuestra inspección ocular; paralelamente, otra unidad vio el vehículo que tenía un fallecido en su interior”. Desde el principio intuyeron que estaban relacionados, destacó. “La investigación sigue abierta y no se puede decir que no aparezcan más” sospechosos.

“No hemos podido relacionar de ninguna manera a la mafia en estos sucesos”, dijo Segura, a la pregunta de si se descarta la participación de alguna organización italiana en el doble crimen.

Pulido precisó que “estamos en fase de desarrollo de la investigación”. No obstante, los avances fueron presentados en una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Murcia, donde había una mesa en la que se exponían las armas de guerra. Los investigadores del Instituto Armado explicaron al delegado, Francisco Lucas, en qué había consistido el operativo para capturar a los sospechosos.