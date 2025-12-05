Repatrían a Ecuador los cadáveres de los dos amigos asesinados en Mazarrón

El tanatorio Estavesa, en la carretera de Mazarrón, acogió este viernes por la tarde la misa funeral de José Patricio Chango Heredia, uno de los dos amigos asesinados en el doble crimen de Mazarrón. El cuerpo fue velado en la Región por sus allegados, al igual que el de su compañero Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, aunque sus restos mortales serán repatriados a su Ecuador natal, explicó el abogado que defiende los intereses de las familias, Eloy Ferrández.

Aunque el Consulado colabora económicamente a la hora de cubrir los gastos que cuesta el traslado de los cadáveres, son los familiares los que asumen la mayoría de los costes.

Mientras tanto, la Policía Judicial continúa con la pesquisas en marcha, aunque aún no ha efectuado más detenciones. Cabe recordar que por el asesinato hay dos hombres en prisión preventiva: Carlos Andrés A. M., que se encuentra en la cárcel desde finales de agosto, cuando la Guardia Civil hallaba dos cadáveres en la vivienda de Mazarrón donde se buscaba a los amigos, y Bayron Alexis S. A., detenido posteriormente y también encerrado. Los dos actuaron "posiblemente junto con, al menos, otra persona más", escribía la jueza en el auto en el que envió al penal a Bayron.

Asesinados y ocultos

"Les propinaron golpes con un arma blanca hasta acabar con la vida de los mismos y, posteriormente, ocultaron sus cuerpos en el sótano de la vivienda (al que se accedía por medio de una oquedad situada en una de las habitaciones de la vivienda y que estaba tapada con baldosas) bajo una capa de hormigón", detalla el auto, que destaca que el segundo sospechoso llegó a pernoctar "en la habitación en la que se encontraba la oquedad que daba acceso al sótano donde se encontraron los restos humanos".

Y prosigue: "Los hechos objeto de investigación, tal y como se desprende del atestado policial y de las diligencias practicadas hasta la fecha, revisten indiciariamente los caracteres de dos delitos de homicidio, lo que sitúa el procedimiento en el ámbito de los delitos más graves del ordenamiento penal español, sancionados con penas privativas de libertad de notable entidad. Esta circunstancia, por sí sola, justifica la adopción de medidas cautelares de máxima intensidad, como la prisión provisional, siempre que concurran los requisitos legales exigidos".

La jueza observa que existen indicios para considerar que el segundo arrestado podría ser uno de los autores materiales o cooperadores necesarios de la desaparición y muerte de José Patricio y Edwin Guillermo.