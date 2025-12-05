Investigación
Localizan sin vida a dos hermanos en una casa en Lugo
Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos
EP
Dos hermanos han sido localizados sin vida este viernes en su vivienda en el municipio lucense de Ribadeo (Lugo), concretamente en la zona de As Barreiras.
Según han informado fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos. Por ello, todo apunta a que los dos varones llevaban varios días fallecidos.
Hasta el domicilio se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil a la espera de que la autopsia determine la causa de los fallecimientos.
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia
- Copa del Rey: las claves del sorteo y los rivales a los que se puede enfrentar el Real Murcia
- El Real Murcia se asegura un Primera División
- El Real Murcia consigue la épica en Copa y elimina al Cádiz
- Atropella con el coche a una joven que iba en patinete en Murcia y se da a la fuga
- La reina Letizia entrega el Premio Nacional de Discapacidad al Ayuntamiento de Cartagena
- Consulta el programa de actividades de la Navidad 2025-26 en Murcia