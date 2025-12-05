En Los Barrios
Cuatro guardias civiles heridos tras ser embestidos por un vehículo en Cádiz
Los hechos tuvieron lugar cuando dos vehículos fueron descubiertos mientras cargaban tabaco en la orilla del río Palmones, en el municipio de Los Barrios
EFE
Cuatro guardias civiles han resultado heridos en la madrugada de este viernes tras ser embestidos por un vehículo que se encontraba alijando tabaco en la localidad gaditana de Los Barrios.
Según han informado a EFE fuentes policiales, los hechos se produjeron la pasada madrugada, cuando una patrulla de la unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Algeciras observó a dos vehículos que se encontraban cargando tabaco en la orilla del río Palmones.
Al llegar a la zona, varios agentes se apearon de la patrulla, momento en el que el vehículo que se encontraba cargando el tabaco se dio a la fuga, intentando embestir en su huida a uno de los agentes, causando un claro peligro sobre su vida.
Finalmente, en su huida embistió a uno de los vehículos del Instituto Armado, dejando heridos en total a cuatro agentes.
En una posterior persecución, el conductor del vehículo ha sido detenido.
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia
- Copa del Rey: las claves del sorteo y los rivales a los que se puede enfrentar el Real Murcia
- El Real Murcia se asegura un Primera División
- El Real Murcia consigue la épica en Copa y elimina al Cádiz
- Atropella con el coche a una joven que iba en patinete en Murcia y se da a la fuga
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este Puente de Diciembre en la Región de Murcia?
- La reina Letizia entrega el Premio Nacional de Discapacidad al Ayuntamiento de Cartagena