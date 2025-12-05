Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Condenado por acosar por Bizum a una mujer en Cartagena: "Feliz Navidad, scort"

Como la herramienta no se puede bloquear, el hombre, español y sin antecedentes, se dedicó a mandarle solicitudes de dinero junto a mensajes desagradables

Personas en el exterior de los juzgados de Cartagena.

Personas en el exterior de los juzgados de Cartagena. / Loyola Pérez de Villegas

Ana Lucas

Ana Lucas

El Juzgado de lo Penal Nº 3 de Cartagena ha condenado a un hombre por acosar por Bizum a una mujer durante diez días. Como la herramienta no se puede bloquear, el hombre se dedicó a mandarle solicitudes de dinero junto a mensajes desagradables.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados, el sujeto, de nacionalidad española y sin antecedentes penales, contrató los servicios sexuales de la mujer en septiembre de 2021. "Tras haber quedado en diferentes ocasiones, la mujer bloqueó al acusado, a pesar de lo cual él, de manera insistente, se comunicó con ella. En concreto, desde el día 6 de diciembre y hasta el día 16 de diciembre de 2021, se puso en contacto con la mujer, mandándole solicitudes de dinero a través de la aplicación Bizum", detalla el documento judicial.

Cabe recordar que la aplicación de pagos bancarios instantáneos no permite bloquear. Por eso, hay acosadores que mandan a sus víctimas el mínimo (50 céntimos) y aprovechan para añadir sus mensajes de acoso.

Se cambió de casa

"Feliz Navidad, scort", "trabajas de scort" y "casa y dedito" son algunos de los mensajes (este periódico no publica otros, bastante más obscenos, que constan en la sentencia). "Toda esta situación provocó en la mujer un estado de nerviosismo y de miedo ante el temor infundido por el acusado, alterando gravemente el desarrollo de su vida, llegando a cambiar de domicilio y vivir con un familiar por el temor de vivir sola con su hija menor de edad", apunta el juzgado.

El varón fue condenado por un delito de acoso a la pena de diez meses de multa con cuota diaria de 6 euros. Se le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de su víctima durante un año, así como a indemnizarla con mil euros.

El Juzgado de lo Penal, además, condenó al sujeto por un delito de realización arbitraria del propio derecho, que es cuando alguien, en lugar de acudir a la justicia, se toma la ley por su mano para hacer valer un derecho legítimo, usando violencia, intimidación o fuerza en las cosas.

Noticias relacionadas y más

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, lo exoneró luego de este delito, al estimar su recurso y revocar parcialmente la sentencia. En el recurso, la defensa del varón expuso que se le había condenado por un delito del que no se le había acusado.

TEMAS

Tracking Pixel Contents