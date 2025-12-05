El acusado del crimen de El Palmar implica al hijo de la víctima en el robo: "Me dijo que íbamos a medias y quedamos en culpar a los moros"

La Audiencia Provincial de Murcia era escenario este viernes del inicio del juicio por el asesinato de Maravillas, la vecina de 63 años de El Palmar a la que en septiembre de hace dos años asfixiaron con una bolsa de basura después de golpearla en la cabeza y hacerle dos cortes en el cuello.

La mujer encontró la muerte en su casa a manos, presuntamente, de Bryan Luis R. P., el antiguo jefe de su hijo, un individuo que fue trasladado desde la cárcel en la que se encuentra, en régimen de prisión provisional, para sentarse en el banquillo. La Fiscalía pide para él 28 años de cárcel. El encausado admitió, en la primera sesión de la vista, ser el autor del crimen. E implicó al hijo de la víctima, Alejandro S. M., al asegurar: "Me dijo que íbamos a medias". También reconoció que juntos pactaron culpar "a los moros" del robo y que no tenían idea de matar a nadie.

Este joven, Alejandro, llegó a ser arrestado y encarcelado, acusado de ser el cerebro del crimen de su madre en El Palmar. El chico quedó libre con cargos, tras más de dos meses en prisión provisional. Ahora, junto a Bryan Luis, es juzgado, aunque por robo, no por el asesinato. El Ministerio Público dio carpetazo a las sospechas que durante un tiempo recayeron en el joven.

El presunto autor material del crimen, en silla de ruedas y escoltado por agentes de la Policía Nacional. / Juan Carlos Caval

Bryan Luis declaró y pronunció un escueto "sí" para contestar a la pregunta de si reconocía el asesinato por el que se le juzga. "Yo en ningún momento quise matarla", sentenció. Explicó que fue él quien renovó el contrato a Alejandro en un trabajo que él dejó voluntariamente, y que este chico le propuso que "qué me parecía si le echaba un cable para hacer como una estafa en su casa, ayudarle para robar en su casa".

"Yo le pregunté que por qué quería robar y él me dijo que su madre había cogido dinero que era de él y no se lo quería dar; que muchas veces quería salir de fiesta, comprarse cosas, y su madre no le dejaba. Que le había puesto cámaras dentro de la vivienda", continuó. "Me dijo que tenía en su casa entre 20.000 y 30.000 euros que había recibido de una herencia", aseguró, "yo le dije que era una tontería y que se olvidase, y ese día ahí terminó".

Tiempo después, volvieron a hablar del tema: "Me dijo que con ese dinero yo estaría más relajado y más tranquilo, que no tendría que trabajar en un tiempo. Me dijo que íbamos a medias". Bryan volvió a declinar la propuesta, según su testimonio. Sin embargo, acabó aceptando "por necesidades económicas".

"Yo te conozco"

Idearon el plan y acordaron decir que "los que habían entrado en la casa eran moros". También admitió que pensaron en implicar a una compañera de trabajo con la que tanto Alejandro como él habían tenido problemas. Su exempleado le dijo, según Bryan, que, cuando él saliese, él podía entrar. "Me dijo que la presionase, que le dijese que le estábamos siguiendo a él, a Alejandro, y que le haríamos algo si no nos daba el dinero".

Aunque Bryan trató de cubrir su rostro, con una braga, gafas y gorra, Maravillas, que lo conocía, lo reconoció. No obstante, siempre según el procesado, siguió con el plan: "Seguí intentando presionarla, pero me dijo 'yo te conozco'. Yo seguí presionándola, hablándole. Le dije que le iba a disparar... no lo recuerdo muy bien". "Y pasó todo lo que pasó, yo me puse nervioso porque me había reconocido y empecé a darle golpes", afirmó.

"Sé lo que pasó por los vídeos, por lo que hay en los escritos, pero no lo recuerdo", especificó el procesado, que acabó saltando por la terraza tras el crimen. Se rompió las dos piernas. "Un hombre mayor" le descubrió. Cuando lo interceptaron, vecinos y familiares de Maravillas, Bryan siguió con su plan: "Les dije que había tres moros".

Alejandro llegó después al escenario. "Vino a abrazarme y empezó a decir que yo era inocente. Me preguntó qué había pasado y le dije que no sabía nada", recalcó el asesino confesó. "Yo le dije lo que habíamos dicho: que habían entrado moros ahí, que yo estaba paseando con el coche, vi la puerta abierta y me pareció raro. Estaba la Policía: no lo recuerdo muy bien, pero nos separaron", prosiguió.

"Merece justicia"

Antes de la testifical del principal acusado, al comienzo de la sesión, la fiscal, Cristina García Molina, dijo que "la señora Maravillas en ningún momento pensó que le iban a arrebatar su vida repentinamente" y que "merece justicia".

Recordó que "los acusados tienen derecho a mentir". "Ténganlo en cuenta", advirtió a los componentes del tribunal popular, a quienes pidió "que sean responsables", ya que "tienen ilusión en ser miembros del jurado". "Sean congruentes con esa ilusión".

Tomó la palabra a continuación el abogado de Bryan Luis, Rubén Martínez, que aseguró que su cliente quiere "colaborar con la Justicia". "Sean objetivos a la hora de la valoración de las pruebas que se van a practicar, no preparen ningún juicio malintencionado al distinto que se está enjuiciando", destacó.

"La crucifixión"

Evaristo Llanos, el letrado de Alejandro S. M., dijo a los miembros del jurado: "Yo estoy contratado por los abuelos maternos de Alejandro, padres de la fallecida. Toda la familia de Alejandro, que ya era huérfano cuando muere su madre, cree hasta el infinito en la inocencia y la crucifixión que se le hizo metiéndole en la cárcel y ahora, considerándolo autor de un delito de robo en grado de tentativa". El chico "no tendría que estar aquí", hizo hincapié el penalista.

"De no ser por la familia de Alejandro, que empezó a practicar pruebas, porque ninguna la pidió la Policía ni la Fiscalía", el joven habría llegado a la vista en prisión preventiva, lamentó Llanos. Fueron los parientes los que solicitaron la visualización de cámaras de seguridad que probaron que Alejandro "estaba en Molina cuando se produjeron los hechos". Y que había testigos que pudieron corroborar que estaban con el chico en aquel momento.

Alejandro S. M., el hijo de la víctima del crimen de El Palmar, en el banquillo. / Juan Carlos Caval

"La madre no tenía ninguna herencia del padre. El heredero era él, era todo de él. La herencia consistía en que habían vendido un piso y le tocaban 8.000 euros a él", recalcó el abogado, que remarcó el calvario vivido por Alejandro: "Han matado a su madre, que es lo que más quiere, y encima lo meten en la cárcel". "Se ha metido en la cárcel a un inocente", recalcó.

Considera que la Fiscalía emprendió "una huida hacia adelante" y por eso acusa al joven de estar detrás del robo. "Se sigue diciendo que Bryan entró con las llaves de la casa y en el vídeo se ve que llaman al timbre y la mujer baja y abre con su llave", aseveró.