Tráfico
Un sexagenario sale ileso tras estrellarse con el coche y volcar en un aparatoso accidente en el Puerto del Garruchal en Murcia
Una decena de bomberos se movilizan para rescatar del automóvil al conductor, un hombre que no sufrió lesiones
Un hombre de 66 años, cuya identidad no ha trascendido, salió ileso este jueves tras estrellarse con el coche y volcar en un aparatoso accidente en Murcia, informan fuentes de los Bomberos y de la Guardia Civil de Tráfico.
Los hechos tenían lugar poco antes de la una y veinte de la tarde en la carretera del Puerto del Garruchal. En el siniestro vial no se vio implicado ningún otro vehículo.
Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico (que realizaron lo que se denomina un 'auxilio humanitario') y una decena de efectivos de los Bomberos de Murcia, que procedieron a sacar al conductor del automóvil siniestrado.
El varón, que viajaba solo y dio negativo en las pruebas de alcoholemia, no precisó de asistencia sanitaria. Según su testimonio, sufrió un despiste al ver un camión en la vía: perdió el control del turismo y acabó volcando.
- Ponen un teléfono móvil en la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
- En directo: Real Murcia - Cádiz
- La primera nevada de la temporada cubre de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región
- El tranvibús será gratis durante tres meses y comenzará a circular la semana que viene en Murcia
- Así sacará el futuro Arco Norte de Murcia miles de vehículos que colapsan a diario el nudo de Espinardo
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- El Real Murcia se asegura un Primera División
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz