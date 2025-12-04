Un sexagenario sale ileso tras estrellarse con el coche y volcar en un aparatoso accidente en el Puerto del Garruchal en Murcia

Un hombre de 66 años, cuya identidad no ha trascendido, salió ileso este jueves tras estrellarse con el coche y volcar en un aparatoso accidente en Murcia, informan fuentes de los Bomberos y de la Guardia Civil de Tráfico.

Los hechos tenían lugar poco antes de la una y veinte de la tarde en la carretera del Puerto del Garruchal. En el siniestro vial no se vio implicado ningún otro vehículo.

Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico (que realizaron lo que se denomina un 'auxilio humanitario') y una decena de efectivos de los Bomberos de Murcia, que procedieron a sacar al conductor del automóvil siniestrado.

Bomberos de Murcia, en el lugar del siniestro vial. / Bomberos de Murcia

El varón, que viajaba solo y dio negativo en las pruebas de alcoholemia, no precisó de asistencia sanitaria. Según su testimonio, sufrió un despiste al ver un camión en la vía: perdió el control del turismo y acabó volcando.