Investigación
Este es el pueblo de Murcia donde 'El Solitario' logró su botín más grande: tras conseguirlo, estuvo un año sin atracar
Condenado a más de cien años de cárcel, "se pasea por los pasillos de la prisión con gafas Ray-Ban y chaqueta de aviador", explica Carles Porta al final del true crime sobre Giménez disponible, como el crimen de los holandeses, en Movistar Plus+
Fueron tres los municipios de la Región de Murcia que visitó, en su faceta de atracador, Jaime Giménez Arbe, 'El Solitario', un delincuente que durante años mantuvo en jaque tanto a los bancos como a los Cuerpos de Seguridad de toda España. Condenado a más de cien años de cárcel, sigue encerrado y "se pasea por los pasillos de la prisión con gafas Ray-Ban y chaqueta de aviador; espera poder salir pronto de permiso", explica Carles Porta al final del true crime sobre Giménez Arbe, un trabajo disponible, como el dedicado al crimen de los holandeses, en Movistar Plus+.
Fue el asesinato a tiros de los dos guardias civiles (que se llamaban Juan Antonio Palmero Benítez y José Antonio Vidal Fernández) lo que activó una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional que finalmente dio sus frutos: cayó 'El Solitario'. Él siempre aseguró que era inocente de ese doble crimen. "Yo no he sido nunca un asesino ni he matado a nadie", manifestó.
Tal y como se lee en la sinopsis de documental, "el asesinato de dos guardias civiles en Castejón, Navarra, en 2004, es el punto de partida de una de las investigaciones policiales más emblemáticas de la crónica negra española". Y es que "las balas recogidas en la escena del crimen apuntan a un atracador que lleva diez años saqueando bancos impunemente".
"Son los bancos los que tienen que responder de sus desfalcos y sus robos cometidos durante años con la connivencia del poder político y del poder estatal", declaró
"Es un personaje misterioso que se oculta tras un disfraz. Conseguir ponerle nombre y dar con él se convertirá en una obsesión para la Guardia Civil y la Policía Nacional", detallan desde la plataforma para promocionar La caza del solitario, que se estrenó en primavera, continúa disponible y sigue los pasos de un personaje que formó parte de la cultura popular del crimen en España, y que se dejó caer en tres ocasiones por entidades bancarias de la Comunidad murciana.
Su paso por la Región
De hecho, fue en uno de esos 'palos' cuando Giménez Arbe obtuvo su botín más abultado: nada menos que 100.000 euros. Tanto dinero se llevó de golpe que pasó un año sin atracar.
Pero, antes, Giménez Arbe ya había pasado en dos ocasiones por la Comunidad murciana. La primera, en 1998, cuando aún no se pagaba en euros. Atracó una oficina de la ya extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Jumilla y se hizo con un botín de 12,6 millones (de las antiguas pesetas).
Desde su punto de vista, lo que él efectuaba eran acciones contra el "capitalismo fascista que nos controla"
El día antes de Nochebuena del año siguiente, el asaltante regresó a tierras murcianas. Esta vez, a Mula. Asaltó una oficina bancaria y se dio a la fuga en un Suzuki. De nuevo se perdió su rastro: estuvo meses sin aparecer, el siguiente 'palo' lo dio en mayo de 2000.
Su gran día en la Región se produjo en enero de 2022. El lugar, la localidad de Calasparra. Fue ahí donde 'El Solitario' logró su botín más grande: nada menos que 100.000 euros. Se hizo con tal 'colchón' que no atracó durante un año.
Porta, al presentar el documental, subrayó que "hemos querido construir los miedos, frustraciones y alegrías de los agentes investigadores". "Visualmente, era un gran reto porque hemos querido atrevernos un poco más en las ficciones y acercarnos más al cine. La dificultad estaba en mantener una calidad fílmica de primer nivel, en generar secuencias que muevan emociones al espectador, siempre sin alejarnos de la realidad", manifestó.
Todos los atracos de 'el Solitario'
El primero de los atracos que se le atribuyen se fecha a comienzos de los 90, en concreto en 1993, y el último en mayo de 2007. Fue arrestado el 23 de julio de 2007 cuando iba perpetrar en el país vecino el que se suponía que iba a ser su último golpe. Sigue en la cárcel.
"Son los bancos los que tienen que responder de sus desfalcos y sus robos cometidos durante años con la connivencia del poder político y del poder estatal", dijo, en una de sus visitas al banquillo de los acusados. Desde su punto de vista, lo que él efectuaba eran acciones contra el "capitalismo fascista que nos controla".
- 18 de enero de 1993 - Valencia: Posiblemente actuó acompañado de su hermano en el atraco a una sucursal bancaria.
- 2 de mayo de 1994 - Lugo: Desvalijó una sucursal del Banco Exterior de España.
- 1 de mayo de 1996 - Badajoz: Tiroteo con la Guardia Civil tras el atraco a una caja de ahorros donde se hizo con un botín de poco más de un millón de pesetas.
- 22 de mayo de 1998 - La Coruña: Atraco a una sucursal de Caixa Galicia.
- 4 de julio de 1998 - Teruel: Huye en un todoterreno tras apropiarse de 1,7 millones de pesetas en una oficina de la CAI.
- 4 de septiembre de 1998 - Huesca: Roba 4 millones de pesetas tras asaltar una entidad de Ibercaja.
- 26 de noviembre de 1998 - Jumilla: Atraca una oficina de la CAM y obtiene un botín de 12,6 millones de pesetas.
- 5 de marzo de 1999 - La Roda (Albacete): Se lleva casi 3 millones de pesetas de una sucursal de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha.
- 23 de abril de 1999 - Socuéllamos (Ciudad Real): Obtiene dos millones de pesetas de una sucursal de la CCM.
- 10 de junio de 1999- Calahorra (La Rioja): Se hace con 1,2 millones de pesetas de una sede de Cajarioja.
- 14 de julio de 1999 - La Estrada (Pontevedra): Logra 1,6 millones de pesetas de Caixa Pontevedra.
- 15 de julio de 1999 - Chantada (Lugo): Atraco en Chantada.
- 2 de septiembre de 1999 - Alfaro (La Rioja): Roba más de 3 millones en una sucursal de Ibercaja.
- 14 de octubre de 1999 - Calamocha (Teruel): Botín de 4,1 millones de pesetas de una entidad de Ibercaja. Escapa con un Suzuki.
- 15 de octubre de 1999 - Cariñena (Zaragoza): Atraco a una entidad de Cariñena.
- 23 de diciembre de 1999 - Mula: Atraco a una oficina de la que huye en un Suzuki.
- 10 de mayo de 2000 - Vall de Uxó (Castellón): Obtiene un botín de 3,3 millones en la Caja Rural San Isidro. Se produce un tiroteo con policías locales en el que se intercambiaron 200 disparos y muere uno de los agentes.
- 22 de diciembre de 2000 - Gallur (Zaragoza): Atraco a una sucursal de Gallur.
- 14 de junio de 2001 - Pina de Ebro (Zaragoza)
- 18 de agosto de 2001 - Cee (La Coruña)
- 23 de enero de 2002 - Calasparra: Consigue su botín más grande, 100.000 euros, y no atraca durante un año.
- 26 de marzo de 2003 - Pozoblanco (Córdoba): Atraco a una entidad de Cajasur de la que obtiene 30.000 euros. Huye en un Suzuki Vitara.
- 20 de agosto de 2003 - Villalba (Lugo)
- 9 de junio de 2004 - Castejón (Navarra): Acusado del asesinato de dos guardias civiles a los que tiroteó tras darle el alto después de un atraco fallido en La Rioja. Deja de atracar durante casi dos años.
- 20 de abril de 2006 - Sarria (Lugo): Dispara en una pierna a un empleado y huye con 835 euros.
- 10 de mayo de 2006 - Alcobendas (Madrid): Atraco en el barrio de La Moraleja, del que huye en una Renault Kangoo.
- 12 de mayo de 2006 . Tres Cantos (Madrid)
- 10 de octubre de 2006 - L'Alcúdia (Valencia): Se hace con 5.000 euros en una sucursal del Banco Popular.
- 11 de noviembre de 2006 - Ávila: Atraca la sucursal de la Caja de Ávila.
- 14 de diciembre de 2006 - San Agustín de Guadalix (Madrid): Se lleva 10.000 euros.
- 7 de febrero de 2007 - Madrid: En una sucursal a 200 metros de la Comisaría General de Policía Judicial.
- 18 de mayo de 2007 - Toro (Zamora): Dispara en una pierna a un empleado de un banco tras hacerse con 6.000 euros.
- 23 de julio de 2007 - Figueira da Foz (Portugal): Detenido cuando iba a atracar una sucursal de la Caixa de Crédito Agrícola.
