Este es el pueblo de Murcia donde 'El Solitario' logró su botín más grande: tras conseguirlo, estuvo un año sin atracar

Fueron tres los municipios de la Región de Murcia que visitó, en su faceta de atracador, Jaime Giménez Arbe, 'El Solitario', un delincuente que durante años mantuvo en jaque tanto a los bancos como a los Cuerpos de Seguridad de toda España. Condenado a más de cien años de cárcel, sigue encerrado y "se pasea por los pasillos de la prisión con gafas Ray-Ban y chaqueta de aviador; espera poder salir pronto de permiso", explica Carles Porta al final del true crime sobre Giménez Arbe, un trabajo disponible, como el dedicado al crimen de los holandeses, en Movistar Plus+.

Fue el asesinato a tiros de los dos guardias civiles (que se llamaban Juan Antonio Palmero Benítez y José Antonio Vidal Fernández) lo que activó una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional que finalmente dio sus frutos: cayó 'El Solitario'. Él siempre aseguró que era inocente de ese doble crimen. "Yo no he sido nunca un asesino ni he matado a nadie", manifestó.

Tal y como se lee en la sinopsis de documental, "el asesinato de dos guardias civiles en Castejón, Navarra, en 2004, es el punto de partida de una de las investigaciones policiales más emblemáticas de la crónica negra española". Y es que "las balas recogidas en la escena del crimen apuntan a un atracador que lleva diez años saqueando bancos impunemente".

"Es un personaje misterioso que se oculta tras un disfraz. Conseguir ponerle nombre y dar con él se convertirá en una obsesión para la Guardia Civil y la Policía Nacional", detallan desde la plataforma para promocionar La caza del solitario, que se estrenó en primavera, continúa disponible y sigue los pasos de un personaje que formó parte de la cultura popular del crimen en España, y que se dejó caer en tres ocasiones por entidades bancarias de la Comunidad murciana.

Su paso por la Región

De hecho, fue en uno de esos 'palos' cuando Giménez Arbe obtuvo su botín más abultado: nada menos que 100.000 euros. Tanto dinero se llevó de golpe que pasó un año sin atracar.

Pero, antes, Giménez Arbe ya había pasado en dos ocasiones por la Comunidad murciana. La primera, en 1998, cuando aún no se pagaba en euros. Atracó una oficina de la ya extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en Jumilla y se hizo con un botín de 12,6 millones (de las antiguas pesetas).

El día antes de Nochebuena del año siguiente, el asaltante regresó a tierras murcianas. Esta vez, a Mula. Asaltó una oficina bancaria y se dio a la fuga en un Suzuki. De nuevo se perdió su rastro: estuvo meses sin aparecer, el siguiente 'palo' lo dio en mayo de 2000.

Su gran día en la Región se produjo en enero de 2022. El lugar, la localidad de Calasparra. Fue ahí donde 'El Solitario' logró su botín más grande: nada menos que 100.000 euros. Se hizo con tal 'colchón' que no atracó durante un año.

Porta, al presentar el documental, subrayó que "hemos querido construir los miedos, frustraciones y alegrías de los agentes investigadores". "Visualmente, era un gran reto porque hemos querido atrevernos un poco más en las ficciones y acercarnos más al cine. La dificultad estaba en mantener una calidad fílmica de primer nivel, en generar secuencias que muevan emociones al espectador, siempre sin alejarnos de la realidad", manifestó.

Todos los atracos de 'el Solitario'

El primero de los atracos que se le atribuyen se fecha a comienzos de los 90, en concreto en 1993, y el último en mayo de 2007. Fue arrestado el 23 de julio de 2007 cuando iba perpetrar en el país vecino el que se suponía que iba a ser su último golpe. Sigue en la cárcel.

"Son los bancos los que tienen que responder de sus desfalcos y sus robos cometidos durante años con la connivencia del poder político y del poder estatal", dijo, en una de sus visitas al banquillo de los acusados. Desde su punto de vista, lo que él efectuaba eran acciones contra el "capitalismo fascista que nos controla".