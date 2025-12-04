Investigación
Una pelea multitudinaria en Fortuna acaba con un joven en el hospital: "Iban armados con palos y ladrillos"
El chico, de 20 años, presentaba cortes en los brazos y fue trasladado al Morales Meseguer de Murcia
Una pelea multitudinaria en plena vía pública en el municipio de Fortuna se saldaba este miércoles con un joven en el hospital, indican fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar sobre las once menos diez de la noche, en la calle Sierra de la Pila, en el parque de las Mariquitas.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, que encontraron al joven herido y telefonearon a Emergencias para pedir que se movilizase una ambulancia.
El chico, de 20 años y que presentaba cortes en los brazos, fue atendido primero en el centro de salud y posteriormente trasladado al Morales Meseguer de Murcia, para un examen médico más en profundidad.
Testigos aseguraron a la Policía que los participantes en la riña pertenecían a dos grupos rivales diferenciados y portaban palos y ladrillos, con los cuales se agredieron mutuamente. El joven que se llevó la peor parte se cortó porque, en la batalla campal, también se rompieron cristales.
Del caso se ha hecho cargo la Guardia Civil, cuerpo competente para asumir la investigación.
