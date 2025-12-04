Investigan la participación de más personas en el doble crimen de Lorca: el cadáver del maletero era el de un supuesto traficante

Siguen en marcha las pesquisas para esclarecer el doble crimen de Lorca, las muertes (acontecidas en octubre) de dos hombres a tiros en apenas unas horas. Ejecuciones que, según sospechó desde un principio la Guardia Civil, estarían relacionadas y sobre las que planea la sombra de la mafia italiana desde que se confirmó la identidad de uno de los asesinados: Giuliano Velo.

Los investigadores de la Policía Judicial procedieron este miércoles al arresto de uno de los sospechosos del crimen, aunque sospechan que no actuó solo: que más personas participaron en los sucesos, informan fuentes cercanas al caso. Los especialistas del cuerpo esperan que el testimonio del arrestado arroje luz y les lleve a esclarecer el trasfondo de los asesinatos.

Sí se sabe ya quién es el segundo de los finados: un hombre que presuntamente tendría vínculos con el tráfico de estupefacientes, detallan las mismas fuentes.

Tiros en la montaña

El primero de los asesinatos se produjo sobre las dos menos diez de la tarde de un lunes, en un domicilio de la zona de montaña de la población de El Cantal, una aldea que pertenece a El Garrobillo, dentro del parque regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre.

La primera llamada que recibió Emergencias fue para pedir auxilio: había un hombre herido de bala, le habían disparado desde un coche, explicaron testigos. El impacto le había alcanzado en el estómago, se estaba desangrando y precisaba de ayuda sanitaria con celeridad. Cuando llegó la ayuda, no obstante, era ya cadáver.

El hombre se llamaba Giuliano Velo, tenía un abultado historial de antecedentes y había sido huésped en tiempos de la cárcel de Campos del Río. Se le acusaba de dedicarse al narcotráfico y al blanqueo. También estuvo preso en Albania. Además, fue sospechoso de acribillar a tiros en 2017 en Águilas a un descendiente del jefe del clan de la 'Ndrangheta'. Un crimen por el que, a día de hoy, no ha pagado nadie.

Delante de un restaurante

Al poco se producía el segundo episodio: el cuerpo sin vida de un hombre era descubierto dentro de un coche aparcado en el exterior de un restaurante emplazado en Ramonete, una pequeña pedanía de apenas 1.300 habitantes de Lorca.

El hombre (el supuesto traficante) presentaba evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta: estaría amordazado y una primera inspección ocular revelaría lesiones por arma de fuego.

El establecimiento era tomado por un enorme despliegue de efectivos del Instituto Armado, que llegó a movilizar incluso medios áreos.