Al hospital tras caer con su coche por un terraplén en una carretera de montaña de Murcia

Un hombre de 45 años resultó herido este jueves después de que el vehículo que conducía se precipitara por un terraplén y volcara mientras circulaba por una carretera de montaña en el paraje del Majal Blanco, en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, indica Emergencias.

El accidente se produjo en torno a las 14.15 horas, hora a la que varios testigos alertaron al 112 de lo sucedido.

El conductor logró salir del vehículo con la ayuda de algunas de las personas que presenciaron el siniestro vial, añaden desde Emergencias.

Al lugar se desplazó una ambulancia del 061, cuyos sanitarios atendieron al herido y lo trasladaron al Virgen de la Arrixaca, en El Palmar, para una mayor valoración y tratamiento de las lesiones que presentaba.