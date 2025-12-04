Investigación
Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación contra el tráfico de drogas
EFE
Valladolid
El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos de Madrid, han informado a EFE fuentes próximas al caso.
El operativo dispuesto ha abarcado, además, el precinto de parte de algunas zonas de la Comisaría de Delicias de Valladolid en la que trabaja el arrestado.
Asuntos Internos está también tomando declaración a otros policías como testigos dentro del dispositivo establecido, al parecer relacionado con el trafico de drogas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles acerca de una operación que continúa abierta.
- Ponen un teléfono móvil en la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
- En directo: Real Murcia - Cádiz
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- La primera nevada de la temporada cubre de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región
- El tranvibús será gratis durante tres meses y comenzará a circular la semana que viene en Murcia
- Así sacará el futuro Arco Norte de Murcia miles de vehículos que colapsan a diario el nudo de Espinardo
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- El Real Murcia se asegura un Primera División