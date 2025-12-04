Atropello
Atropella con el coche a una joven en patinete en Murcia y se da a la fuga
La chica permaneció tendida en el asfalto y el vehículo que la arrolló se fugó: la Policía Local ya lo busca
La Policía Local de Murcia busca al conductor que se dio a la fuga tras atropellar a una joven que iba en patinete eléctrico en la Ronda Norte de la capital de la Región.
Los hechos tenían lugar sobre las dos de la tarde, cuando la chica, que iba de forma correcta por el carril destinado a vehículos de movilidad personal, fue golpeada por un turismo, cuyo conductor no paró para auxiliarla. La joven cayó al suelo y no se podía mover.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, en concreto de la unidad motorista, así como una ambulancia no asistencial, en un primer momento. Sin embargo, la afectada no podía moverse y permaneció recostada en el asfalto, llorando y con signos de dolor. Por fortuna, se encontraba consciente.
Se solicitó la presencia de una ambulancia con sanitarios para que llevasen a la chica a un centro hospitalario, para una revisión más a fondo. Ante la tardanza y lo mal que lo estaba pasando la afectada, el técnico del 061 de la ambulancia no asistencial decidió sacar la camilla del vehículo sanitario y ser ayudado por los policías y una testigo, según pudo comprobar este diario. La llevaron al Morales Meseguer.
“Es vergonzoso, lleva más de media hora tirada en la puta calle”, gritaba una mujer.
