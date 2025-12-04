Atascos kilométricos en la antigua A-30 entre Murcia y Molina por tres accidentes en cadena

Hasta siete kilómetros de atascos se produjeron este jueves por la tarde en la carretera MU-32, antigua A-30, en los municipios de Murcia y Molina de Segura debido a tres accidentes en cadena, indican testigos y confirman fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Agentes de la Guardia Civil se movilizaron para regular el tráfico y una ambulancia se desplazó para atender a una persona que sufrió un ataque de ansiedad.

Los hechos se produjeron entre los kilómetros 4 y 10. Fueron tres siniestros viales: en uno se vieron implicados dos vehículos, en el segundo cinco y en el tercero ocho.

Todos los accidentes tuvieron lugar en el carril derecho: en el izquierdo, la circulación continuó con normalidad.

Día negro en las carreteras

Las carreteras de la Región fueron escenario este jueves de más accidentes. Por ejemplo, un hombre de 66 años salió ileso tras estrellarse con el coche y volcar en un aparatoso accidente en Murcia, informan fuentes de los Bomberos y de la Guardia Civil de Tráfico.

Los hechos tenían lugar poco antes de la una y veinte de la tarde en la carretera del Puerto del Garruchal. En el siniestro vial no se vio implicado ningún otro vehículo.

Otro hombre, este de 45 años, resultó herido después de que el vehículo que conducía se precipitase por un terraplén y volcase mientras circulaba por una carretera de montaña en el paraje del Majal Blanco, en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, indica Emergencias.