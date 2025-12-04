Emergencias
Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia
Una veintena de bomberos trabaja en el lugar para apagar las llamas
Una veintena de bomberos trabaja este jueves por la noche para sofocar las llamas de un aparatoso incendio desatado en una nave a la entrada de la pedanía murciana de Cobatillas, indican fuentes de los Bomberos de Murcia.
El cuerpo recibió el aviso sobre las diez y cuarto de la noche. Las llamas devoraban una fábrica de pantallas LED que, en ese momento, estaba cerrada.
Al lugar se movilizaron cinco camiones con 20 efectivos, para apagar el incendio, el cual llamó la atención de decenas de testigos por la gran columna de humo y la magnitud del fuego, visible desde lejos.
- Ponen un teléfono móvil en la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
- En directo: Real Murcia - Cádiz
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- La primera nevada de la temporada cubre de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región
- El tranvibús será gratis durante tres meses y comenzará a circular la semana que viene en Murcia
- Así sacará el futuro Arco Norte de Murcia miles de vehículos que colapsan a diario el nudo de Espinardo
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- El Real Murcia se asegura un Primera División