Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia

Una veintena de bomberos trabaja este jueves por la noche para sofocar las llamas de un aparatoso incendio desatado en una nave a la entrada de la pedanía murciana de Cobatillas, indican fuentes de los Bomberos de Murcia.

El cuerpo recibió el aviso sobre las diez y cuarto de la noche. Las llamas devoraban una fábrica de pantallas LED que, en ese momento, estaba cerrada.

Al lugar se movilizaron cinco camiones con 20 efectivos, para apagar el incendio, el cual llamó la atención de decenas de testigos por la gran columna de humo y la magnitud del fuego, visible desde lejos.