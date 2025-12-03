Emergencias
Herido grave el ocupante de un coche al chocar con otro en el polígono Cabezo Beaza de Cartagena
Otras dos personas más han resultado lesionadas de menos gravedad en la colisión
E.P
Un hombre de 59 años ha tenido que ser rescatado y trasladado al hospital tras resultar gravemente herido al colisionar el vehículo en el que viajaba contra otro turismo en un cruce del polígono industrial Cabezo Beaza de Cartagena.
Otras dos personas más --una mujer de 28 años y un varón de 45-- han sido atendidos por los sanitarios y trasladados al hospital con heridas menos graves, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.
El '1-1-2' ha recibido, a partir de las 12.43 horas de este miércoles, varias llamadas alertando del accidente, ocurrido en la intersección de las calles Dublín y Belgrado del referido polígono.
Los llamantes han indicado que uno de los ocupantes de los vehículos implicados en la colisión se encontraba herido y atrapado en el interior.
Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
Tras ser rescatado por los bomberos, el herido ha sido atendido por los sanitarios del 061 y trasladado en la UME al hospital Santa Lucía con lesiones graves.
- Ponen un teléfono móvil en la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
- En directo: Jimbee Cartagena-ElPozo Murcia
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
- Así sacará el futuro Arco Norte de Murcia miles de vehículos que colapsan a diario el nudo de Espinardo
- Los Alcázares construye uno de los pozos más grandes del municipio para evitar vertidos al Mar Menor
- El Consejo de Ministros da luz verde a la construcción del Arco Norte de Murcia
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- El III Campeonato de Pizzas de España ya tiene a sus ganadoras: estas son las mejores de la Región de Murcia