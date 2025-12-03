La Guardia Civil ya tiene a un hombre detenido por el doble crimen de Lorca

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a un hombre por su presunta relación por el doble crimen en las pedanías lorquinas de Ramonete y Garrobillo el pasado 7 de octubre, han informado fuentes cercanas a la investigación.

Fue asesinado a tiros un italiano de unos 65 años con antecedentes por homicidio y narcotráfico en una casa de El Cantal (Garrobillo) y otro hombre de origen africano que fue hallado maniatado y también con impactos de arma de fuego en el maletero de un coche aparcado en Ramonete, a solo unos kilómetros de distancia.

Desde que se produjeron los crímenes no habían trascendido avances en la investigación que ha permitido arrestar a un primer sospechoso dos meses después.