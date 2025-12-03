Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil ya tiene a un hombre detenido por el doble crimen de Lorca

Los hallazgos de los cuerpos sin vida tuvieron lugar en octubre en las pedanías de Ramonete y Garrobillo

La Guardia Civil trabaja junto al coche en el que apareció el cuerpo de un hombre en Lorca.

La Guardia Civil trabaja junto al coche en el que apareció el cuerpo de un hombre en Lorca. / Marcial Guillen (EFE)

EFE

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a un hombre por su presunta relación por el doble crimen en las pedanías lorquinas de Ramonete y Garrobillo el pasado 7 de octubre, han informado fuentes cercanas a la investigación.

Fue asesinado a tiros un italiano de unos 65 años con antecedentes por homicidio y narcotráfico en una casa de El Cantal (Garrobillo) y otro hombre de origen africano que fue hallado maniatado y también con impactos de arma de fuego en el maletero de un coche aparcado en Ramonete, a solo unos kilómetros de distancia.

Desde que se produjeron los crímenes no habían trascendido avances en la investigación que ha permitido arrestar a un primer sospechoso dos meses después.

