Investigación
Amplio despliegue policial en una operación anti drogas con registro de viviendas en Mula
La operación daba comienzo durante la madrugada de este miércoles
Desde este miércoles por la mañana, Guardia Civil y Policía Local de Mula desarrollan en la localidad de Mula un operativo policial dirigido a la inspección y registro de viviendas que en este momento todavía permanece abierto.
La operación daba comienzo durante la madrugada de este miércoles, bajo mandato judicial del Juzgado Número 2 de Mula.
El dispositivo cuenta con la participación de más de un centenar de efectivos integrados por la Policía Local y la Guardia Civil de Mula, equipos PRC de la Compañía de Caravaca, equipos de GRS (Grupos de Reserva y Seguridad), unidades de USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) y del Servicio Cinológico de la Guardia Civil con perros rastreadores de sustancias estupefacientes y otros materiales.
También participan equipos de drones y un helicóptero de la Guardia Civil destinados al apoyo aéreo y control del entorno operativo.
