Amplio despliegue policial en una operación anti drogas con registro de viviendas en Mula

Desde este miércoles por la mañana, Guardia Civil y Policía Local de Mula desarrollan en la localidad de Mula un operativo policial dirigido a la inspección y registro de viviendas que en este momento todavía permanece abierto.

La operación daba comienzo durante la madrugada de este miércoles, bajo mandato judicial del Juzgado Número 2 de Mula.

El dispositivo cuenta con la participación de más de un centenar de efectivos integrados por la Policía Local y la Guardia Civil de Mula, equipos PRC de la Compañía de Caravaca, equipos de GRS (Grupos de Reserva y Seguridad), unidades de USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) y del Servicio Cinológico de la Guardia Civil con perros rastreadores de sustancias estupefacientes y otros materiales.

También participan equipos de drones y un helicóptero de la Guardia Civil destinados al apoyo aéreo y control del entorno operativo.