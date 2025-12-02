Este es el pueblo de la Región de Murcia donde más creció la criminalidad en el tercer trimestre

Los nueve primeros meses del año 2025 en la Comunidad murciana estuvieron salpicados de sucesos, con una veintena de crímenes (18 en total en esos meses) y un nuevo repunte de las violaciones. Aunque el Ministerio del Interior ha detectado un leve descenso de la criminalidad en la Región de Murcia en el tercer trimestre, los asesinatos consumados suben un 63,6%. Y, en algunos municipios murcianos, el repunte de la criminalidad roza el 15%.

Es el caso de la población de la Región que se lleva la palma, donde más han crecido los delitos, la variación respecto al mismo periodo del año anterior es de un 14,7%. En concreto, constan 1.547 ilícitos en los nueve primeros meses de 2025 y 1.349 en los de 2024.

Los que no están en la lista

Hay que reseñar que el Balance de Criminalidad del departamento que dirige Grande-Marlaska no recoge los ilícitos de municipios más pequeños, como Alguazas, precisamente porque su población no llega a 20.000 habitantes.

Por ejemplo, hay un municipio, Librilla, que ha sido escenario de muchos sucesos y no aparece en el balance al contar con algo más de 5.000 vecinos. En primavera, dos empresarios, tío y sobrino entre sí, fueron arrestados y mandados a prisión provisional por, presuntamente, matar a dos amigos y esconder sus cuerpos en el pozo de una nave de Porkytrans, de la cual era socio uno de los sospechosos.

Además, el balance de Interior es de los nueve primeros meses y no incluye, por ejemplo, el asesinato de Ainhoa en Librilla a manos de su novio, porque fue en octubre.

Donde más crece

El pueblo donde más creció la criminalidad en función al mismo periodo de 2024 es Mazarrón. En concreto, Interior detalla que se produjeron en esta localidad costera dos asesinatos consumados. Estaba terminando el mes de agosto cuando la Guardia Civil hallaba dos cadáveres en la vivienda de Mazarrón donde se buscaba a los amigos José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32.

A los varones se les perdió la pista en primavera. Se esfumaron el mismo día: un martes de abril, después de su jornada de trabajo. Hay dos detenidos (y se busca a un tercero) por este doble crimen.

Además, según las cifras que maneja Interior, en Mazarrón hubo en los nueve primeros meses del año seis intentos de asesinato (ninguno en el mismo periodo de 20204), 33 riñas tumultuarias, 16 delitos contra la libertad sexual (13 en 2024), tres agresiones sexuales con penetración (dos en el periodo anterior), 33 robos con violencia e intimidación y 133 robos con fuerza en domicilios y comercios.

Además, constan 291 hurtos (frente a los 267 del mismo periodo del año anterior), cinco robos de coche (igual que en 2024) y 239 infracciones penales cometidas en el ciberespacio (eran 196 en 2024, han crecido en 21,9). De ellas, 201 fueron estafas informáticas.

Hay faltas que no aparecen en el balance. A finales del mes de octubre, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Región, en colaboración con la Policía Local y la Inspección de Trabajo, llevó a cabo un operativo en la pedanía de Cañada de Gallego, en el término municipal de Mazarrón. El dispositivo se saldó con doce detenidos y un centenar de identificados por infringir la Ley de Extranjería.

Otros repuntes

Según los datos de Interior, en Águilas creció la criminalidad un 8,7% en un año, al subir los ilícitos hasta los 1.619 en 2025, frente a los 1.489 del mismo periodo de 2024. Lo que más hubo, hurtos (378) y robos con fuerza en domicilios y comercios (120).

Repuntó, asimismo, en Molina de Segura: un 5,3% más, al pasar de 2.186 delitos a 2.301. Hubo un homicidio consumado: el de Felipe Hernández, en su tienda de Molina de Segura, a manos, presuntamente, de su primogénito, también llamado Felipe, que está en libertad con cargos. Asimismo, constan cuatro intentos de asesinato, 25 delitos contra la libertad sexual, 63 robos con violencia e intimidación y 363 hurtos, entre otros.

19.129 delitos en la capital

En el caso de Murcia, subió la delincuencia un 1,5%, al constar 19.129 ilícitos en el tercer trimestre, frente a los 18.838 del periodo anterior. La capital fue escenario del primer crimen del año en la Región: el perpetrado, presuntamente, por Sebastián D. M., detenido en enero por matar a tiros a su exsuegra en Torreagüera, en Murcia.

Israel Sánchez

Apenas horas después, y en una localidad también de la capital de la Región, se produjo el segundo: un joven de 24 años de edad, Kevin P. A., era detenido por, presuntamente, matar a un vecino tras golpearle en la cabeza varias veces con una tabla de madera en Alquerías.

Asimismo, en los nueve primeros meses de 2025 hubo en la capital de la Región tres secuestros, 36 agresiones sexuales con penetración, 904 robos con violenca e intimidación, 1.035 robos con fuerza en domicilios y comercios, 4.551 hurtos y 2.911 ciberdelitos, de los que 2.507 fueron ciberestafas.

Se incrementó también la delincuencia en Alcantarilla (un 5,5%) al pasar de 1.118 a 1.180 delitos. Hubo, por ejemplo, 198 hurtos veinte riñas tumultuarias, tres denuncias por violación y 39 robos con violencia e intimidación.

En el caso de Alhama de Murcia, sube la criminalidad un 9,9% (al pasar de 856 a 779) y destacan los hurtos (132), los delitos contra la libertad sexual (11) y los robos con fuerza en domicilios (46).