Pelea en Molina de Segura tras una discusión de tráfico

Un altercado presuntamente originado por un incidente de tráfico acabó en la tarde de este martes en una pelea en plena vía pública y en un amplio despliegue policial en la calle Serrerías de Molina de Segura, donde un hombre, en aparente estado de embriaguez según testigos, se enfrentó a varios ciudadanos.

Según varios observadores, la discusión comenzó por un desacuerdo relacionado con la circulación y rápidamente escaló hasta convertirse en una confrontación física. En los vídeos difundidos por vecinos de la zona a través de redes sociales, se observa a dos personas peleando sobre un paso de peatones, junto a una furgoneta atravesada en mitad de la calzada, bloqueando el tráfico.

Durante el altercado, varios peatones intentaron separar a los implicados, tratando de evitar que la pelea fuera a más. La escena atrajo además a numerosos curiosos que se congregaron alrededor, mientras uno de los participantes llegó a quedarse sin camiseta en medio del forcejeo.

Varias patrullas de la Policía Local acudieron al lugar y lograron poner fin a la situación, restableciendo la normalidad en la zona pocos minutos después. Por el momento, no se ha informado de heridos de ni de detenciones tras el incidente.