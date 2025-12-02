La Policía de Jaén reconstruye con los WhatsApp las últimas horas de las jóvenes antes de suicidarse: "Gracias por ser mi refugio, mi hermana elegida"

Dos mujeres de mediana edad apuran un cigarrillo en silencio a las puertas de la cafetería del tanatorio Delgado Díaz de Jaén. Son familiares de Sharit, la joven de 16 años que apareció muerta la madrugada del pasado sábado en el Parque de la Concordia junto a su amiga Rosmed, de 15 años. El padre de Sharit, Alexander, encontró sus cadáveres tras más de dos horas y media de búsqueda. Estaban dados de la mano. Se habían suicidado. "No terminamos de creérnoslo, no sabemos qué pasó. Sharit tenía el corazón muy grande... demasiado grande", señala una de ellas entre lágrimas. "Nunca había sido tan feliz como ahora, llevaba unos meses con su primer novio y estaba muy contenta", comenta la otra, incrédula, como todo el círculo íntimo de ambas jóvenes.

Lo que ocurrió la madrugada del pasado sábado sigue bajo secreto de sumario por orden del juez. Dos velas encendidas marcaban ayer por la noche el punto exacto donde fueron encontradas las adolescentes, en uno de los extremos del parque, en el centro de la ciudad, iluminado tenuemente, y por donde el fin de semana no suele pasar mucha gente. "Yo vivo aquí al lado y si puedo evitar cruzarlo, mejor", comentaba un veinteañero que como muchos vecinos acudía al lugar de los hechos entrada la noche para tratar de entender.

Ayer, sin embargo, nadie tenía ninguna certeza, más que Sharit y Rosmed ya no estaban.

"Terceras personas implicadas"

Según explican fuentes cercanas a la investigación, lo que los agentes encuentren en las últimos mensajes que enviaron las adolescentes será fundamental para reconstruir lo que pasó los últimos días y, sobre todo, las últimas horas. "Creemos que hay terceras personas implicadas, nuestra niña nunca haría algo así", decía Alexander, abatido, a las puertas del tanatorio, tras días sin casi comer ni dormir.

Imagen del minuto de silencio guardado ayer frente al Ayuntamiento de Jaén. / EFE

Del relato de amigos y familiares se desprende que Sharit y Rosmed, ambas españolas de padres colombianos, eran amigas íntimas, casi hermanas. Las dos había empezado a estudiar este septiembre un módulo de FP de Belleza y Estética en IES Juan del Bosco de Jaén. Sharit estaba encantada. "Le gustaba mucho, era una niña muy buena; además, siempre estaba contenta", le recordaba una de sus compañeras. Su madre tenía un centro de estética y pensaba empezar a trabajar ahí cuando acabara de estudiar. Rosmed duró solo unos pocos días. Sus padres, según aseguraban conocidos, no tenían dinero siquiera para comprarle los libros.

"Sharit tenía un gran corazón y sentía la necesidad de ayudar a su amiga", afirma su padre, que niega que nunca hubiera tenido su hija tendencias suicidas, ni depresiones

El Juan del Bosco era además el tercer centro que enlazaba en poco tiempo, tras el IES Catalina, el curso pasado y, previamente, el IES El Valle. En ambos centros se habían abierto expedientes por riesgo de autolesiones, con intervenciones de la orientadora y la enfermera social. "En los brazos tenía marcas de que se había cortado", recordaba una de las compañeras de Rosmed, que encontraba en Sharit un apoyo fundamental. "Ella tenía un gran corazón y sentía la necesidad de ayudarla", afirma su padre, que niega que nunca hubiera tenido su hija tendencias suicidas, ni depresiones, "ni la autoestima baja. No había ninguna alerta de que quisiera quitarse la vida ni hacerse daño".

Tanto los familiares como la Policía Nacional subrayan que ninguna de las dos hubiera sufrido 'bullying' en el centro, como algunos conocidos habían asegurado a la prensa. Algo pasó, sin embargo, para que aquella noche Sharit no volviera a casa a las 22.00 horas como solía acostumbrar, después de haber salido horas antes con su amiga a dar una vuelta después de dejar hechos los deberes.

Uno poco antes de esa hora, a las 21.41, Rosmed se despedía así de su amiga por WhatsApp, según reveló ayer la madre de Sharit: "Gracias por cada risa compartida, por cada secreto confiado, por ser mi refugio, mi compañía, mi hermana elegida... despedirme duele más de lo que imaginé... Ojalá que la vida te regalé alegría, personas que te valoren como te valoré yo".

Para Alexander, este mensaje es una de varias "incongruencias" ya que es un mensaje que su hija "no escribiría, tan largo, con muchas tildes, con todos los signos de puntuación. No es la forma en que ellas se comunicaban". Además, sostiene el padre, en ese momento las dos estarían juntas.

"En vez de responderle a ella le envía un mensaje a su novio diciéndole que terminan la relación. Para nosotros todo esto es un inidicio de que hay manipulación, aunque fuera mental. Puede ser que lo escribieran las niñas, pero no fue conscientemente", aprecia el padre, que ayer sostuvo en todas las entrevistas que "quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto".

Según fuentes cercanas a la investigación, sin embargo, los cuerpos no tenían signos externos de violencia y la autopsia realizada a las jóvenes deja claro que fue un suicidio.

Ayer, entre los amigos de Sharit nadie daba crédito a lo ocurrido. "El viernes en clase estaba perfectamente; el día antes habíamos estado en una excursión en el Ifeja [centro municipal de congresos y exposiciones]", comentaba una alumna del Juan del Bosco que acudió junto a decenas más al tanatorio a dar el último adiós a Sharit. "Yo creo que una lió a la otra, si no Sharit nunca habría hecho eso", verbalizó uno de los chavales en una teoría que más gente sostenía.

Asmed, el padre de Rosmed, negaba en programas televisivos que su hija indujera a nadie a suicidarse e informaba que su hija si había sufrido acoso escolar tiempo antes y nunca había sido capaz de recuperarse.

Tres días de luto oficial

El suceso ha conmocionado a la ciudad andaluza, cuyo ayuntamiento decretó tres días de luto oficial. Ayer, al mediodía, se guardó un minuto de silencio frente al Consistorio que se prolongó más de diez minutos. El alcalde de la ciudad, Julio Millán, mostró el "inmenso dolor de toda la ciudad y toda la sociedad jienense". "La ciudad está sumida en la tristeza", aseguró el regidor.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, por su parte, mostró su "dolor" y "acompañamiento" a los familiares "en estos tiempos tan terribles", e hizo hincapié en que "todas" las líneas de investigación siguen abiertas.