Sucesos
Detenido tras ser descubierto escondido en el falso techo del bar de Torre Pacheco donde entró a robar
Las patrullas rodearon el establecimiento, los agentes accedieron por la vivienda del piso superior y hallaron primero un butrón y luego al sospechoso
Un individuo, cuya identidad y edad no han trascendido, fue detenido tras ser descubierto escondido en el falso techo del bar de Torre Pacheco donde entró a robar, informan fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana, de madrugada, cuando la Policía Local recibió el aviso de que se estaba produciendo un asalto en un local de hostelería del pueblo, en aquel momento cerrado ya al público.
"En cuestión de segundos, las patrullas rodearon el local, asegurando todas las vías de escape", subrayan desde el cuerpo. Entonces, "desde la vivienda superior, los agentes accedieron al interior y descubrieron un butrón en el techo", puntualizan.
"Búsqueda minuciosa"
Dado que "la escena dejaba claro que el ladrón podía seguir dentro", los efectivos procedieron a realizar "una búsqueda minuciosa", la cual dio sus frutos cuando "los agentes localizaron al sospechoso oculto entre el falso techo".
Procedieron entonces al arresto del varón, que portaba una mochila en su espalda, previsiblemente para ir guardando los objetos que pretendía coger. Lo esposaron por detrás y lo trasladaron a dependencias policiales.
Debido a la rapidez de los agentes, el sospechoso no logró llevarse nada ni zafarse de la acción de la Justicia.
El caso es competencia del Instituto Armado, cuerpo competente para asumir la investigación.
