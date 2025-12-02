Los crímenes que deja 2025 en la Región: del tiroteo mortal de Torreagüera al homicidio en una casa okupada de Lorca

Año récord el que va despidiéndose, en lo que a crímenes se refiere en la Región. Los nueve primeros meses del año 2025 en la Comunidad murciana estuvieron salpicados de sucesos, con una veintena de crímenes (18 en total en esos meses, 23 en lo que va de año) y un nuevo repunte de las violaciones. Aunque el Ministerio del Interior ha detectado un leve descenso de la criminalidad en la Región de Murcia en el tercer trimestre, los asesinatos consumados suben un 63,6%. Y, en algunos municipios, como Mazarrón, el repunte de la criminalidad roza el 15%.

Sin embargo, el balance de Interior es de los nueve primeros meses y no incluye, por ejemplo, el asesinato de Ainhoa en Librilla a manos de su novio o el doble crimen de Lorca (del cual se sospechó que tiene vínculos con la mafia).

2025 es el año en el que la Comunidad fue escenario de tres dobles crímenes, hay algunos sin resolver. Cabe destacar que la gran mayoría de los sospechosos de los asesinatos son de nacionalidad española y reconocieron a los investigadores lo que hicieron. El segundo sábado de diciembre fue el penúltimo crimen: mataron a un hombre de una puñalada y lo dejaron tendido en la calle en Lo Pagán. Cuatro días después, el último (de momento): un hombre fue detenido en Lorca por matar a su compañero de piso de una cuchillada en el cuello.

El crimen de Torreagüera

El primer crimen del año. A Sebastián D. M., el detenido por matar a tiros a su exsuegra en Torreagüera, en Murcia, se le encasquilló la pistola y por eso no llegó a disparar al resto de personas que se daba cita en el bar al cual este maltratador condenado habría ido a buscar a su expareja, Claudia, portando dos armas cortas. Es lo que habrían explicado testigos del crimen a los investigadores que se hicieron cargo del asunto.

Israel Sánchez

El sospechoso, que tenía en vigor una orden de alejamiento de Claudia, entró al bar al grito de "que nadie se mueva", apuntaron los presentes. Algo que casa con el relato que hizo uno de los ocho hijos de la mujer asesinada, y hermano de Claudia. “Entró con dos pistolas, encapuchado, iba a por todos nosotros”, dijo horas después del crimen.

Claudia logró agacharse al ver que él apuntaba y la bala impactó en su madre, Alicia. Dos balas. Una en el abdomen, otra en la cabeza, que mató a la señora en el acto.

El crimen de Alquerías

A finales de enero, un joven de 24 años de edad, Kevin P. A., era detenido por, presuntamente, matar a un vecino tras golpearle en la cabeza varias veces con una tabla de madera en Alquerías, localidad de Murcia. La vida de la víctima, un hombre de 63 años llamado José Ramón, fue segada en la población de la Vereda de la Basca en el transcurso de una discusión con su presunto agresor.

Ocurría minutos después de las cinco de la tarde. Fue un testigo el que dio la voz de alarma: en la calle, sin salida, yacía el cuerpo de un hombre inconsciente.

Escenario del crimen de Alquerías, el segundo del año. / Israel Sánchez

El presunto homicida fue detenido en su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar del crimen. Ahí se marchó tras, presuntamente, matar al hombre. Como el chico estaba identificado por los testigos, que sabían dónde vivía, agentes de la Policía Local de Beniel y de la Benemérita se personaron en la casa y lo arrestaron.

El crimen de Archena

Rosa, la vecina de 73 años de edad hallada muerta en marzo en su domicilio de La Algaida, en Archena, con varios golpes en la cabeza, había vendido recientemente unos terrenos de su propiedad, en una operación que le había supuesto una cuantiosa cantidad de dinero.

Casa de La Algaida, en Archena, donde fue encontrada la mujer muerta. / EFE

La Guardia Civil estrechaba el cerco sobre los conocidos de la mujer, en especial sobre aquellos que pudiesen haberse beneficiado del deceso. Meses después, el asesinato sigue sin resolverse.

La puerta de la vivienda de Rosa no estaba forzada, por lo que los investigadores tienen claro que la persona que entró y acabó con la vida de la septuagenaria o bien tenía llaves o entró porque la mujer le abrió la puerta. Sea como fuere, los que tienen claro los especialistas de la Policía Judicial que llevan el caso es que Rosa conocía a la persona que le quitó la vida.

El crimen de Fuente Álamo

La esposa de Francisco, el hombre que fue arrestado e ingresó en prisión provisional por asesinar de un tiro a su cuñado en Fuente Álamo, tiene claro que el hombre también le habría disparado a ella, algo que no ocurrió porque logró escapar de la casa de Los Cánovas en la que tuvo lugar el crimen. "Me escondí en el aseo y después pude escapar a casa de mi vecina", dijo al ser preguntada por lo que había pasado aquella noche.

El coche de Francisco, estacionado en la puerta de la casa de Los Cánovas, en Fuente Álamo, donde se produjo el crimen. / Loyola Pérez de Villegas

Un hombre de 31 años perdía la vida el pasado viernes por la noche en Fuente Álamo a manos, presuntamente, de su cuñado, Francisco, un vecino de 58 años que le pegó un tiro en el transcurso de una discusión en el domicilio. La pareja del sospechoso, hermana a su vez del finado, fue testigo de todo.

La mujer es originaria de Marruecos y precisa de intérprete para declarar, dado que aún no domina el idioma castellano: lleva apenas seis meses en la Región, donde se mudó con su esposo, con el que contrajo matrimonio en el país alauita.

El crimen de Lorca

La Guardia Civil llevó a cabo las pesquisas (de momento, infructuosas, según ha trascendido) para identificar, localizar y detener a los siete pistoleros que abrieron fuego en la madrugada del domingo contra el portero de un burdel ubicado en el municipio de Lorca. El prostíbulo se llama 'Cuéntame', aunque todo el mundo lo conoce como 'Bar Verde', que era su nombre anterior.

En el momento de los hechos había en el prostíbulo varias mujeres, que cuentan con sus habitaciones en el complejo, y las cuales no sufrieron lesiones. El crimen está sin resolver.

El crimen de Llano de Brujas

La Comunidad fue escenario en abril de este año de un atroz crimen en el marco de la violencia vicaria, cuando un hombre, llamado Jesús, alias Suso, presuntamente mató a su hijastra de 5 años, Nadia, en Llano de Brujas, suministrándole pastillas. El individuo fue detenido horas después del crimen en la vecina provincia de Alicante, en concreto en Torrevieja. El cadáver lo descubrieron los padres del sospechoso, que también vivían en el piso donde se produjeron los hechos.

Un grupo de mujeres arropa a Ramona, sentada, en la puerta de su casa de Patiño, el día después del asesinato de la pequeña Nadia. / Israel Sánchez

"Se había ahogado con su propio vómito. No pudimos hacer nada”, contaba, destrozada, Ramona, la madre adoptiva de la niña de 5 años asesinada en Llano de Brujas horas después del peor golpe de su vida. “Ya no voy a ver más a mi negrica”, se lamentaba, rota, primero en su casa de Patiño, rodeada por familiares y allegados, y luego en la Glorieta de Murcia, pues sacó fuerzas para asistir al minuto de silencio que autoridades y vecinos guardaron en memoria de la pequeña.

La mujer explicó después que Jesús, tras cometer el crimen, la llamó por teléfono y le dijo: “La niña ya está en el cielo”. Antes, la amenaza había sido una constante, aseguró, especialmente después de terminar la relación. "Me mandaba mensajes de que me iba a matar, que me iba a quemar”, subrayaba Ramona.

El crimen de San Pedro

La jueza de Guardia mandó a prisión provisional a Zohra L., detenida en San Pedro del Pinatar por matar a su exnovio, Javier, de 65 años, al atropellarle con un coche.

Efectivos en el lugar del atropello mortal en San Pedro, con el cuerpo aún bajo una sábana. / La Opinión

Al parecer, discutieron, él se disponía a marcharse a pie, ella cogió el coche, se puso al volante del mismo, pese a ir drogada, y arremetió contra el hombre. Le pasó por encima y lo mató.

El 2º crimen de Archena

Ocurría el jueves 24 de abril por la mañana: se estaba produciendo, a plena luz del día, un tiroteo en Archena. El escenario, el barrio de La Serretilla. La víctima, un septuagenario, que había recibido varios tiros a corta distancia y sufrido heridas graves. El hombre fue llevado de urgencia al Virgen de la Arrixaca, donde, después de tres días de lucha, acabó expirando. El pistolero entonces huyó.

Manuel, el septuagenario que murió en el hospital después de ser cosido a balazos, identificó a su asesino antes de expirar: era un vecino también llamado Manuel.

Agentes de la Guardia Civil meten en el coche al presunto autor de matar a tiros a un vecino en Archena. / G. C.

Según consta en el atestado del caso, el sospechoso, de 70 años, afirmó que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes cuando se cometieron los hechos.

El sospechoso se encuentra en prisión provisional, a donde fue mandado tras ser puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Cieza, localidad en la que se entregó. Lo llevaron a esta sede judicial y no a Molina de Segura, el que correspondería por haber sucedido los hechos en Archena.

El crimen de Sangonera

José Antonio residía con su pareja, sus dos hijos menores y su suegra en un chalé de lujo en Sangonera, en Murcia. En el momento de los hechos ("una riña", apuntaron desde la Benemérita), en la vivienda estaba también el padre del sospechoso, de visita.

El lugar del crimen en Sangonera la Seca, acordonado. / Juan Carlos Caval

Cuando el sujeto, presuntamente, empuñó el cuchillo, atacó a su suegra, Dolores, de 79 años, (se llevó la peor parte, la mujer acabó muerta), a su progenitor (lo hirió) y a su compañera sentimental, la cual, tras ser apuñalada, logró coger a los niños y esconderse con ellos en una de las estancias del domicilio, desde donde pudo telefonear para pedir ayuda.

El asesinato de un portero acribillado a tiros en Lorca y el del cadáver en el maletero están aún sin resolver

La esposa, de 44 años, como el sospechoso, salvó la vida de sus pequeños. Los menores, testigos de lo sucedido, no sufrieron ningún tipo de lesión física.

El doble crimen de Librilla

A principios del mes de mayo, la Guardia Civil confirmaba el hallazgo de dos cadáveres en la nave donde se trataba de dar con el rastro de Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, los dos hombres a los que la Guardia Civil buscaba en Librilla.

Tardaron 48 horas en extraer del desagüe de la nave de Librilla los dos cadáveres. / @noticiassecrim

Los restos estaban ocultos en un pozo del enorme recinto del municipio, donde tiene sus instalaciones la cerrada firma Porkytrans. Y quien dio con ellos no fue un humano: fue Dlyan, un agente canino al que meses después condecoraba, precisamente por este trabajo, el ministro Grande-Marlaska. Dos empresarios de la compañía fueron detenidos y permanecen en prisión provisional, acusados del doble crimen. Una estafa habría sido el detonante de todo.

El crimen de Cartagena

Acontecía en mayo. El hombre de 33 años de edad detenido por matar de una cuchillada a un chico de 18 años en el barrio de Los Barreros de Cartagena afirma que actuó en defensa propia.

El acusado de matar a un joven de una puñalada en el corazón en Cartagena pasa a disposición judicial / Loyola Pérez de Villegas

El vecino, de nacionalidad española y un viejo conocido de la Policía, fue enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato.

Y el cuchillo no aparecía por ninguna parte. Según el sospechoso, el arma la llevaron consigo el chico y su primo cuando fueron al barrio para, supuestamente, cobrarse una deuda de 15 euros de polen de hachís.

El crimen de Molina

El empresario Felipe Hernández, dueño del negocio Tejidos Hernández, perdía la vida en julio en Molina de Segura a manos, presuntamente, de su primogénito, Felipe H. R., que fue detenido y llegó a ingresar en prisión, aunque actualmente está libre con cargos. También fue arrestada la hija del difunto, Rosario H. R., que iba con su hermano cuando se produjo la agresión.

Felipe H. R., al ser trasladado por la Policía Nacional al Juzgado de Guardia de Molina de Segura. / Juan Carlos Caval

La causa del fallecimiento del empresario, padre de cuatro hijos y muy conocido en el municipio de la Vega Media también por su faceta en redes sociales, fue que se le paró el corazón tras sufrir un trastorno del ritmo cardíaco. Algo que, no obstante, no se puede descartar que esté relacionado con el estrés que padeció después de que dos de sus descendientes (con los que arrastraba años de conflictos) entrasen en su tienda, donde el varón le propinó varios golpes, como grabaron las cámaras del negocio.

El crimen de Cabezo de Torres

Un cadáver con signos de violencia era encontrado en agosto un domingo por la tarde en una casa de Cabezo de Torres, en Murcia. El cuerpo sin vida, en avanzado estado de descomposición, era de un hombre, llamado David, que había sido introducido en una especie de baúl y presentaba un corte en el cuello.

Investigadores, cuando hallaron el cadáver degollado en una casa de Cabezo de Torres. / Israel Sánchez

Los investigadores del Instituto Armado capturaron a un sujeto apodado 'El Muelas', dueño del piso donde estaba oculto el cadáver, y trataron de esclarecer si el homicidio de David salpicaba a más personas de las que frecuentaban el 'fumadero' de droga que, al parecer, tenía 'El Muelas' montado en su casa, uno de los segundos pisos del Edificio Greco que tomado por agentes de Criminalística. Poco después del arresto del primer sospechoso, cayó el segundo: un hombre con antecedentes por haber dado un hachazo en la cabeza a un policía.

El doble crimen de Mazarrón

La propia novia de Bayron Alexis S. A., el segundo detenido (y ya en prisión preventiva) por el doble crimen de Mazarrón, le dejó sin coartada. Así consta en el auto con el que la jueza mandó a prisión provisional al segundo de los sospechosos de la desaparición y muerte de los dos amigos José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32., cuyos cadáveres aparecieron ocultos en el sótano de una casa okupa de Camposol.

Los investigadores de la Guardia Civil trabajan en el caso de los amigos asesinados en Mazarrón / GC

Carlos Andrés (el primer detenido, que también en la cárcel) condujo a los investigadores de la Benemérita a la vivienda donde estaban escondidos los cuerpos, en avanzado estado de descomposición. El caso sigue abierto y aún se busca a una tercera persona implicada. Y también faltaría por hallar el arma homicida.

El 2º crimen de Cartagena

Una sexagenaria, Ginesa, fue hallada muerta en su casa de la diputación cartagenera de El Algar con signos de violencia. Su propio esposo, presuntamente, la mató al clavarle unas tijeras en el cuello.

G.C.

Vecinos contaron a la Policía que este hombre, Antonio, un jubilado de 66 años de edad, salió de la vivienda por la mañana, cubierto de sangre, y que él mismo verbalizó que la mujer estaba muerta. Un forense determinará cuál es su estado mental y si puede ser juzgado o es inimputable.

El doble crimen de Lorca

Primero acribillaron a tiros a un varón en la puerta de su casa; a las pocas horas, apareció un cadáver en el maletero de un coche. La Guardia Civil investigó si la mafia estaba detrás del doble asesinato de Lorca en octubre.

La Guardia Civil halló los cadáveres de dos hombres con heridas de arma de fuego en Lorca. / Marcial Guillen (EFE)

Y es que uno de los asesinados era Giuliano Velo, un hombre que tenía antecedentes y había sido interno en tiempos de la cárcel de Campos del Río. Se le acusaba de dedicarse al narcotráfico y al blanqueo y era, supuestamente, uno de los capos de la Mala del Brenta, una organización mafiosa radicada por la zona de Padua.

El 2º crimen de Librilla

Ainhoa tenía 19 años cuando encontró la muerte a manos, presuntamente, de su novio, Manuel Enrique, un individuo que admitió que la había asfixiado en el piso que compartían en Librilla.

El presunto asesino machista fue detenido en el Virgen de Arrixaca de Murcia, donde le atendieron porque, según él mismo explicó, se había tomado una gran cantidad de pastillas para tratar de acabar con su vida.

Juan Carlos Caval

En el hospital sí dijo que su supuesto intento de suicidio se debía a que había matado a su novia, Ainhoa. Algo que habría afirmado ante sanitarios y también ante familiares.

El crimen de Lo Pagán

El hombre asesinado en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, el segundo domingo del mes de diciembre se desangró en la calle.

Se da la circunstancia de que vecinos alertaron de que se estaba produciendo una pelea multitudinaria en esa calle solo quince minutos antes del hallazgo del cadáver tirado en el asfalto. No obstante, la Policía Local acudió a ese aviso y no encontró a nadie en el lugar. Apenas unos minutos después, apareció el cuerpo sin vida. En un charco de sangre.

El último crimen del año

Nabil, detenido por matar a su compañero de piso en Lorca , habría arremetido contra el finado por un asunto de dinero. Es lo que contaron las personas que vivían con víctima y presunto agresor en una casa okupada del casco urbano de la Ciudad del Sol.

Dos agentes de la Policía Nacional llevan al sospechoso del crimen, Nabil, al Juzgado de Guardia de Lorca este sábado. / Elisabeth Soto

Fueron los otros compañeros los que, al volver al domicilio, hallaron el cuerpo sin vida de la víctima y dieron la voz de alarma. Del crimen en sí no hay testigos directos, salvo el propio Nabil. El cual fue capturado horas después del crimen en la estación de autobuses de Murcia, cuando presumiblemente pensaba escapar. Ya está en prisión provisional, comunicada y sin fianza.