Apuntan con una pistola en la cabeza a la empleada de un súper de Beniel, se llevan dos cajas registradoras y huyen en un coche robado

La Guardia Civil busca a cuatro encapuchados que de madrugada atracaron a punta de pistola un supermercado de Beniel, se llevaron dos cajas registradoras y huyeron en un coche robado, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar sobre la una y cuarto de la mañana, en un establecimiento ubicado en la avenida del Reino que abre las 24 horas del día. Se trata de un lugar ubicado muy cerca del límite de la provincia de Alicante.

Cuatro individuos entraron y, pistola en mano, amenazaron al personal presente para hacerse con el dinero que en ese momento había en las cajas. Fuentes próximas detallaron que llegaron a apuntar con el arma en la cabeza a una de las empleadas.

Escapada hacia Zeneta

Afortunadamente, nadie salió herido. Se llevaron dos de ellas, apuntan las mismas fuentes. Acto seguido, y tras amedrentar a los presentes, se montaron en un turismo y emprendieron la huida en sentido Zeneta.

Agentes de la Policía Local y de la Benemérita que se desplazaron al lugar, tras tener conocimiento de lo sucedido, descubrieron posteriormente que se trataba de un automóvil robado. En concreto, se trataba de un Renault Kadjar de color blanco, que los investigadores no descartan encontrar abandonado en breve. Es el modus operandi de este tipo de delincuentes: deshacerse de los coches con los que dan los palos.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya trabajan con el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto del establecimiento como las cercanas que pueda haber, para tratar de dar con una pista que lleve a la identificación y posterior arresto de la banda.