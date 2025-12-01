Tercer trimestre negro en la Región con una veintena de crímenes y un nuevo repunte de las violaciones

Tercer trimestre negro en la Comunidad murciana con una veintena de crímenes (18 en total) y un nuevo repunte de las violaciones. El Ministerio del Interior ha detectado un leve descenso de la criminalidad en la Región de Murcia en el tercer trimestre, aunque los asesinatos consumados suben un 63,6%.

En concreto, el Ministerio contabiliza en la Comunidad murciana un total de 55.519 ilícitos, frente a los 55.877 que hubo en el mismo periodo de 2024. Así se desprende del balance de criminalidad hecho público este lunes por el departamento que dirige Marlaska, y que ofrece datos sobre los nueve primeros meses del año 2025.

Según los datos que maneja Interior, en el mismo periodo de 2024 hubo en la Comunidad un total de 11 homicidios consumados, mientras que en el del presente año van 18.

Sin embargo, el balance de Interior es de los nueve primeros meses y no incluye, por ejemplo, el asesinato de Ainhoa en Librilla a manos de su novio, porque fue en octubre.

El primero, en Torreagüera

El primer crimen del año en la Región fue el que cometió, presuntamente, Sebastián D. M., detenido por matar a tiros a su exsuegra en Torreagüera, en Murcia. Aconteció a finales del mes de enero.

Apenas horas después, y en una localidad también de la capital de la Región, el segundo. Un joven de 24 años de edad, Kevin P. A., era detenido por, presuntamente, matar a un vecino tras golpearle en la cabeza varias veces con una tabla de madera en Alquerías.

Uno de los más atroces y recordados aconteció en abril, en el marco de la violencia vicaria, y se produjo cuando un hombre, llamado Suso, presuntamente mató a su hijastra de 5 años, Nadia, en Llano de Brujas, suministrándole pastillas. Él fue detenido horas después del crimen en la vecina provincia de Alicante, en concreto en Torrevieja. El cadáver lo descubrieron los padres del sospechoso, que también vivían en el piso donde se produjeron los hechos.

En agosto, por ejemplo, en la Región hubo dos crímenes: el de Cabezo de Torres, donde en un piso fue descubierto un cadáver degollado y en descomposición, y el del preso que degolló a su compañero con una lata. Y en julio, otro: el de Felipe Hernández, en su tienda de Molina de Segura, a manos, presuntamente, de su primogénito, que está en libertad con cargos.

En septiembre se produjo el asesinato de Ginesa, a la que su esposo, presuntamente, mató en Cartagena al clavarle unas tijeras en el cuello el día de la romería de la Virgen de la Fuensanta.

Repunte de violencia sexual

En cuanto a las agresiones sexuales con penetración, constan 103 en la Región este informe de Interior, mientras que fueron 99 en el mismo periodo de 2024. Esta cifra implica una subida de un 4%.

Un total de 554 delitos contra la libertad sexual se registraron en la Comunidad en el tercer trimestre de 2025, frente a los 596 del mismo periodo del anterior año-

A nivel nacional, la criminalidad en España ha subido un 1 por ciento en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2024, un periodo en el que destaca la bajada en un 10 por ciento de los robos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, y se ha incrementado en 13 comunidades.